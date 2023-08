« Jusqu’à 11 douches gratuites », Oksol Smart, l’invention d’un chauffe-eau solaire autonome et prêt à l’emploi

Les prix de l’électricité ont grandement augmenté ces derniers mois. Une crise énergétique inconnue jusqu’alors, qui fait que certains utilisateurs ont reçu des factures de régulation exorbitantes en cette fin d’été. Nous cherchons donc tous, ou presque, à réaliser des économies en investissant dans des appareils économes. C’est le cas avec les poêles à pellets ou les poêles à bois pour le chauffage, et avec les chauffe-eaux solaires pour l’eau chaude. Justement, nous vous proposons de découvrir le chauffe-eau solaire Oksol de la marque Orkli, une marque française basée au Pays basque. Actuellement vendu au prix de 2 490 €* chez Leroy Merlin, il peut être une solution pour faire baisser sa facture d’électricité. Découverte.

Présentation du chauffe-eau solaire Oksol

Le chauffe-eau solaire Oksol, baptisé Oksol Smart, est ce que l’on appelle un système Plug & Play (prêt à brancher). Ce système intègre une technologie avancée de chauffage solaire thermique, rendant la production instantanée d’eau chaude sanitaire efficace et pratique. Conçu pour répondre aux besoins d’un foyer de 2 à 5 personnes, cet appareil dispose d’une capacité totale de 170 l. Par ailleurs, c’est aussi le seul chauffe-eau connecté actuellement sur le marché. De plus, il fonctionne de manière autonome grâce à son panneau photovoltaïque intégré, qui alimente la pompe de recirculation et la batterie nécessaire au fonctionnement du système. Il se dote aussi de la technologie Drain Back, qui garantit une recirculation forcée efficace. En option, il est également possible d’ajouter une résistance électrique.

Pourquoi ce chauffe-eau solaire est-il innovant ?

Ce chauffe-eau solaire se démarque en étant à la fois intégré et totalement autonome, éliminant ainsi la dépendance à l’électricité pour son fonctionnement. Le chauffe-eau solaire Oksol Smart redéfinit la norme grâce à son design compact, regroupant astucieusement la pompe, le réservoir de stockage et la plaque en un seul bloc. Cette conception ingénieuse permet de libérer de l’espace à l’intérieur de votre domicile, mais évite par ailleurs la nécessité d’avoir une zone dédiée au panneau technique.

Comment fonctionne-t-il ?

Le fonctionnement ingénieux du système se déclenche par le rayonnement solaire capté par la cellule photovoltaïque d’une puissance de 10 W. La pompe est activée, instaurant une circulation continue du liquide du circuit primaire à travers le tuyau en cuivre de l’absorbeur. Ce dernier exécute la mission de transférer la chaleur vers l’eau technique logée dans le réservoir. Grâce à une conception astucieuse, l’eau chauffée se hisse directement vers la partie supérieure, où se trouve l’échangeur de chaleur. À cet endroit, l’eau chaude cède sa chaleur à l’eau sanitaire, engagée dans un parcours circulatoire à travers l’échangeur de chaleur.

Un chauffe-eau solaire connecté pour maîtriser sa consommation d’énergie

Le chauffe-eau solaire Oksol s’impose comme une solution polyvalente pour tous les foyers. Il permet de réaliser environ 75 % d’économie sur la production d’eau chaude, en répondant de 50 % à 70 % des besoins. De plus, il permet aussi d’alimenter des appareils comme le lave-linge ou le lave-vaisselle avec cette eau chauffée, entraînant ainsi une réduction significative de la consommation d’énergie nécessaire à ces tâches gourmandes en chaleur. Enfin, le chauffe-eau solaire Oksol est le premier à être connecté grâce à une application dédiée. Celle-ci fournit des informations telles que la consommation d’eau chaude sanitaire, les économies réalisées et les alertes de fonctionnement. La programmation d’alertes permet des ajustements précis comme éteindre le chauffage ou le démarrer à des températures spécifiques pour prévenir le gel lorsque le soleil n’est pas au rendez-vous.

Toutes les caractéristiques techniques

Type d’absorbeur : Aluminium + PVD sélectif

Dimensions : 2 187 x 1 160 x 270 mm.

Surface d’absorption : 2,16 m²

Poids : 95 kg.

Absorptivité : 95 %

Connexions : filetages mâles G-1/2

Émissivité : 5 %

Échangeur de chaleur ECS : Inox. AISI 316 L

Pompe primaire : magnétique, sans balais

Volume d’accumulation : 170 l

Panneau photovoltaïque : Silicium polycristallin

Soupape de sécurité primaire : 3 bars

IoT avec communication : (facultatif)

Résistance électrique : (en option) 1,5 kW

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales