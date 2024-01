Kindling Cracker : comment la dyspraxie a inspiré l’invention d’un fendeur de bûches très innovant

Si vous utilisez du bois de chauffage pour combustible, alors vous connaissez peut-être déjà le Kindling Cracker, l’invention d’une jeune fille de 19 ans. Cette jeune néo-zélandaise, Ayla Hutchinson, a eu, un jour, l’idée d’inventer une fendeuse de buche manuelle. Composée d’une seule pièce en fonte, le Kindling Cracker connaît un succès grandissant depuis sa commercialisation. Et, selon l’inventrice, cette ingénieuse trouvaille aurait une relation avec le fait qu’elle soit atteinte d’un trouble appelé dyspraxie. Diagnostiquée à l’âge de six ans, elle affirme que sans sa dyspraxie, l’invention du Kindling Cracker aurait été improbable. Et, ce serait sa manière unique de percevoir le monde, qui lui aurait permis de créer cet outil vendu partout dans le monde. Retour sur son histoire.

Pourquoi l’inventrice attribue son génie à sa dyspraxie ?

Lorsqu’elle était une enfant, la petite fille a souvent été isolée à cause de ce trouble et a dû apprendre à le gérer. Mais, cette différence aurait aussi été sa force, car elle aurait stimulé son imagination à outrance ou presque. Les personnes dyspraxiques ont fréquemment une imagination débordante et une vision unique du monde. Et, à seulement 13 ans, cette maladie curable, mais avec laquelle il faut vivre, aurait permis à Ayla Hutchinson d’imaginer le Kindling Cracker, notamment après que sa mère ait été victime d’un accident en coupant du bois. Outre son invention, la jeune fille qui a aujourd’hui 19 ans, se bat pour sensibiliser à la dyspraxie.

Mais, au fait, qu’est-ce que la dyspraxie ?

La dyspraxie n’est pas une maladie à proprement parler, mais un TDC ou trouble du développement et de la coordination. Un trouble neuronal qui affecte l’exécution des mouvements. Les dyspraxiques présentent donc souvent des troubles de la motricité, ou plutôt des problèmes de coordination des mouvements et de compréhension. Ils comprennent les choses, mais avec une vision différente des personnes qui n’en sont pas atteintes. Des activités comme l’écriture peuvent, par exemple, être difficiles à exécuter. Avec sa vision différente du monde, Ayla Hutchinson réfléchit donc autrement et selon elle, c’est cette différence qui lui a permis de mettre en pratique ce que son imagination lui avait dictée.

Mais, au fait, quelle est son invention, le Kindling Cracker ?

La corvée de bois peut être éreintante, voire impossible dans certains cas. Les personnes âgées ou en situation de handicap peuvent aller jusqu’à abandonner ce combustible, car le fendage du bois avec un coin et une hache n’est plus possible. Le Kindling Cracker, formé d’une seule pièce en fonte, permet de fendre la buche dans sa longueur, simplement en frappant d’un coup sec dessus. Les lames tranchantes de l’outil viennent alors couper la buche en petites buches, plus faciles à transporter.

De plus, le Kindling Cracker élimine les risques liés au fendage du bois, car il n’est plus nécessaire d’être en contact avec une lame. Seule la buche entre en contact avec elle, lorsqu’elle est frappée par le marteau. Preuves de son utilité et du succès qu’il rencontre, le Kindling Cracker a déjà remporté plusieurs prix, dont le Fieldays Vodafone People’s Choice Award en 2014 et le New Plymouth District Council Inspiration Award en 2013. Avez-vous déjà essayé cette astuce ? Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

