Knauf dévoile un nouveau panneau isolant « ultra » performant, semi-rigide et « sur-densifié »

Lorsque l’on construisait une maison, il y a une quinzaine d’années, on ne se préoccupait pas réellement du côté écologique, l’essentiel était qu’elle soit solide ! C’était l’époque du béton, des parpaings et de la laine de verre, des matériaux que l’on sait aujourd’hui très polluants. L’urgence climatique ainsi que les nouvelles réglementations thermiques incitent les industriels à repenser et à réinventer les matériaux. Et, c’est justement ce que fait Knauf Insulation, leader dans le domaine de l’isolation, en lançant un produit innovant baptisé KI Therm 030, un isolant ultra-performant qui pourrait devenir une référence pour les futures constructions. Quel est ce nouveau matériau ? Je vous invite immédiatement à le découvrir.

Le KI Therm 030 pour répondre aux normes actuelles

Le KI Therm 030 P est un panneau isolant innovant en laine minérale de verre, conçu pour procurer une performance thermique exceptionnelle. Sa densité renforcée et sa composition semi-rigide en font un matériau pratique et efficace pour isoler les murs intérieurs, des toitures inclinées ou des plafonds. Grâce à sa technologie ECOSE®, basée sur un liant végétal, cet isolant est respectueux de l’environnement tout en garantissant un confort optimal de pose. En définitive, il combine isolation thermique et acoustique, et répond aux normes actuelles en matière d’isolation.

Des performances thermiques dignes des meilleurs isolants

Le KI Therm 030 de Knauf Insulation se démarque par sa très faible conductivité thermique, affichant une valeur lambda de 0,030 W/(m·K), contre 0,040 W/(m·K) pour la laine de verre, par exemple. Cette valeur le place parmi les meilleurs isolants du marché en termes de résistance au froid. De plus, le matériau est aussi l’un des plus polyvalents, il peut être utilisé dans les constructions neuves, comme sur des chantiers de rénovation. Sa grande polyvalence se confirme aussi dans les endroits qu’il permet d’isoler. Ainsi, il est utilisable pour les murs intérieurs, bien sûr, et par ailleurs pour isoler les combles ou encore les planchers. Enfin, et c’est aussi très important, c’est également un matériau qui permettra de vous isoler des bruits extérieurs. En rénovation, ceci est d’une importance capitale, car les murs peuvent être très fins, et donc peu isolés au niveau acoustique ou très épais, et par conséquent, difficiles à isoler du froid.

Les matériaux écologiques ont un bel avenir devant eux !

En développant le KI Therm 030, l’entreprise répond aux normes écologiques, mais également à une tendance des consommateurs qui se confirme. Les matériaux écologiques sont les plus prisés, et celui-ci, fabriqué à partir de matériaux recyclés, correspond parfaitement aux attentes des clients. De plus, la faible conductivité thermique de ce produit permet de réduire la consommation d’énergie des bâtiments, contribuant à diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

Et, réaliser des économies sur le chauffage ou sur la climatisation est aussi, actuellement, un point clé dans la construction ou la rénovation d’un logement. Pour en savoir plus sur ce matériau innovant, rendez-vous sur le site officiel : knauf.com. Et, vous ? Seriez-vous prêts à utiliser le KI Therm 030 pour rénover votre logement ou dans votre nouvelle maison en construction ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .