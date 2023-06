Koon Ride (ré)invente le panier vélo avec un dispositif modulaire et multifonctionnel

Au moins une fois dans notre vie, nous avons tous tenté de faire tenir une cagette sur le porte-bagages d’un vélo ou d’accrocher un panier sur le guidon, avec plus ou moins de succès, reconnaissons-le. Les paniers pour vélo sont hyper-pratiques. Toutefois, même si cet accessoire est emblématique du cyclisme depuis des décennies, il a connu peu d’évolution par rapport aux autres accessoires modernes destinés aux cyclistes urbains. La start-up française Koon Ride a décidé de remédier à cette situation en proposant une solution innovante pour moderniser et rendre plus commode le panier vélo. Grâce à des fonctionnalités astucieuses et une conception soignée, le panier Koon Ride répond aux besoins des cyclistes urbains d’aujourd’hui. Il privilégie une solution de transport d’affaires adaptée au mode de vie actif. Découverte.

Le panier Koon Ride, qu’est-ce que c’est ?

Ce panier de vélo innovant se présente comme une solution pratique pour protéger et transporter vos affaires. Il se distingue notamment par son couvercle refermable et amovible, garantissant une protection contre les intempéries et les vols potentiels. Grâce à une fermeture Éclair étanche, le cycliste peut facilement installer et retirer le couvercle, assurant ainsi l’imperméabilité du panier. Son système rétractable permet une adhérence parfaite aux parois du panier, garantissant la sécurité du contenu. De plus, le panier est doté d’un système d’accroche latéral pratique, permettant de le détacher et de le transporter aisément lors de vos courses au supermarché ou de vos sorties au parc.

Quelles sont les différentes fonctionnalités du panier Koon Ride ?

Le panier Koon Ride se distingue par sa sangle latérale polyvalente, qui garantit une grande flexibilité pour attacher divers accessoires. Vous pouvez facilement fixer une pochette spéciale pour ranger vos clés, vos badges et autres petits objets essentiels ou même y attacher une lumière pour améliorer votre visibilité lorsque vous roulez la nuit. En outre, le panier Koon Ride est équipé d’intercalaires intérieurs qui vous procurent une organisation personnalisée de vos affaires. Cette fonctionnalité unique du panier Koon Ride lui permet de s’adapter parfaitement à vos différents usages quotidiens. Le panier Koon Ride vous procure la possibilité de garder vos affaires organisées et à portée de main, tout en vous proposant une solution pratique et esthétique pour faciliter votre transport à vélo.

Un panier pour vélo durable !

Chez Koon Ride, la durabilité est une priorité. Le panier est entièrement fabriqué en France à partir de matériaux robustes, notamment de l’ABS recyclé (thermoplastique) qui garantit sa solidité et sa durabilité. Le processus de fabrication et d’acheminement des matériaux est réalisé localement, contribuant ainsi à réduire les émissions de CO₂. De plus, le panier Koon Ride propose une grande contenance avec une capacité de 30 l en volume et une charge pouvant aller jusqu’à 7 kg. Ce qui permet de transporter efficacement vos affaires quotidiennes, y compris un PC et sa sacoche, vos courses ou vos affaires de sport. Si vous souhaitez vous procurer le panier Koon, vous pouvez le précommander depuis le 15 juin dernier via la plateforme de financement participatif Kickstarter au prix de 115 €. Avec ses couleurs pastel et son design « naturel », il est mignon ce petit panier, non ? Plus d’informations : koon-ride.com