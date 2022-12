La fusion nucléaire atteint un tournant qui pourrait changer la face du monde et mettre fin à la crise énergétique

Et si la fusion nucléaire était la solution ultime pour mettre fin à la crise énergétique et climatique ? Ce procédé s’inspire effectivement de la façon dont notre Soleil fonctionne. Il est basé sur un principe différent de celui utilisé par les centrales nucléaires existantes. La fusion consiste à associer deux atomes d’hydrogène lourds sous une chaleur et une pression extrêmes pour libérer de grandes quantités d’énergie. Contrairement à cela, la fission nucléaire vise à diviser les atomes pour créer de l’énergie.

Un défi de taille

Si les scientifiques s’intéressent de près à ce concept, c’est parce qu’il promet d’être une source d’énergie sûre, propre et presque inépuisable. Mais avant d’en arriver là, des défis majeurs doivent être relevés. La température au cœur de notre Soleil s’élève à environ 15 millions de degrés Celsius, alors que sur Terre, nous ambitionnons d’atteindre plusieurs centaines de millions de degrés. Le problème réside actuellement dans le maintien de cette température, car les tests effectués jusqu’à présent n’ont pu générer une telle chaleur que pendant une très courte période. Autre souci majeur, il faut un système suffisamment efficace et sûr pour contenir le plasma chaud généré par la réaction. Pour cela, plusieurs options sont envisagées, dont le recours à de forts champs magnétiques et l’utilisation de puissants lasers. Bref, les recherches visant à rendre cette technologie opérationnelle progressent.

Un fonds qui a plus que doublé

Ce qui est le plus surprenant, c’est le fait que depuis quelque temps, ce n’est plus seulement le secteur public qui s’intéresse à la fusion nucléaire. Entre 2021 et 2022, soit en un an, le total des investissements réalisés dans l’industrie mondiale de la fusion a augmenté de façon remarquable, passant de 2,1 milliards à 4,7 milliards de dollars. Du moins, c’est ce qu’affirme un rapport de la Fusion Industry Association. Bien évidemment, l’objectif final de ces investissements est la commercialisation. Au Royaume-Uni, par exemple, les autorités ont pris des initiatives pour faciliter le partenariat public-privé dans le domaine.

Des expériences dans différents pays

Par ailleurs, les États-Unis ont récemment annoncé leur intention de mettre en place un plan décennal pour la commercialisation de l’énergie produite à partir de la fusion nucléaire. Comme indiqué plus haut, les recherches dans le domaine de cette technologie progressent, ce qui suscite une grande lueur d’espoir quant à sa mise en œuvre dans la vie réelle.

Grâce aux expériences EAST en Chine, KSTAR en Corée et celle menée par la société britannique Tokamak Energy, nous sommes actuellement dans une ère où la fusion nucléaire ne relève plus de la science-fiction. Notons qu’en France, une initiative pareille est en marche. Elle est mieux connue sous le nom de projet ITER.