La start-up Wasterwater Fuels va produire de l’hydrogène à partir des eaux usées et des microbes

D’après un rapport de l’United States Geological Survey (USGS), le traitement des eaux usées est crucial en permettant d’éliminer les contaminants et les matières en suspension qui peuvent être dangereux pour l’environnement et les êtres vivants. Malheureusement, à l’échelle mondiale, plus de 80 % de ces eaux sont rejetées dans la nature sans avoir fait l’objet d’une décontamination. Cela entraine non seulement des maladies graves, mais aussi une perturbation importante de l’écosystème terrestre. Selon les statistiques, les eaux usées non traitées entrainent chaque année près de 1,7 million de décès à travers le monde.

Réduire l’empreinte carbone

C’est en partant de ce constat que la start-up britannique Wasterwater Fuels a développé une solution innovante pour traiter les eaux polluées par l’activité humaine. Ce qui est d’autant plus intéressant, c’est que cette nouvelle approche pourrait aider faire face à la crise énergétique mondiale en permettant de produire de l’hydrogène vert. Baptisée Microbial Electrolysis Cell (MEC), que l’on peut traduire en français par « cellule d’électrolyse microbienne », la méthode mise au point par la jeune entreprise fondée par Martyn Lathbury promet un rendement élevé. Autrement dit, elle produit plus d’énergie qu’elle n’en consomme. Les techniques traditionnelles de traitement des eaux usées sont effectivement énergivores. Au Royaume-Uni, elles consomment près de 3 % de la production électrique nationale.

Un dispositif compact

De plus, il s’agit d’une approche respectueuse de l’environnement et peu coûteuse. L’idée consiste à immerger des tubes en acier inoxydable dans les eaux usées. Ces éléments aident à décomposer les matières organiques en ions hydrogène grâce aux activités des microbes. Les ions hydrogènes sont ensuite convertis en hydrogène gazeux qui est stocké dans les tubes eux-mêmes. En même temps, le MEC purifie l’eau en éliminant les flux de déchets qui contiennent des matières organiques. Par rapport aux systèmes conventionnels de traitement des eaux usées, celui de Wasterwater Fuels nécessite moins d’espace et moins d’entretien. D’ailleurs, il est dépourvu de pièces mobiles, ce qui assure un fonctionnement silencieux.

Une large possibilité d’utilisation

Compte tenu de ces atouts, le Microbial Electrolysis Cell pourrait être déployé rapidement pour traiter les eaux polluées en cas de catastrophe naturelle. Bien sûr, il convient également aux stations d'épuration classiques. L'hydrogène produit pourrait servir à alimenter des générateurs électriques ou des véhicules, pour ne citer que ça. En fait, le carburant peut être utilisé sur site ou stocké dans des réservoirs pour être distribué ailleurs. À noter que l'initiative a été financée en partie par le programme Defence and Security Accelerator (DASA) du ministère britannique de la défense. Plus d'infos : wastewaterfuels.com.