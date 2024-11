Le Kickstarter du vidéoprojecteur Valerion VisionMaster vient de dépasser les 8 millions d’euros

Vous aimez les soirées télé, confortablement installés dans votre canapé, devant un feu de cheminée réconfortant ? Avouez que cette perspective est bien agréable, non ? Néanmoins, les images de votre télévision peuvent vous sembler fades, surtout si vous optez pour un film bourré d’effets spéciaux ! Et si vous profitiez d’une campagne sur Kickstarter pour vous offrir le Valerion VisionMaster, un projecteur laser RGB de qualité cinématographique ? Au regard des promesses annoncées, il se peut que votre expérience soit totalement inédite et particulièrement immersive ! Ce projecteur laser RGB, va, à coup sûr, repousser les limites de la technologie visuelle, en affichant des performances hallucinantes. Amateurs de films, de séries ou gamers invétérés, ne ratez pas cette campagne qui se terminera dans 5 jours, où vous risqueriez de le regretter. Découverte.

Prêts à halluciner sur ses performances ?

Accrochez-vous à votre chaise, car la liste de ses performances est longue et on se demande comment autant de technologie peut entrer dans une si « petite boîte » ! Le VisionMaster de Valerion est le projecteur laser RVB de qualité cinématographique ultime. Il redéfinit les normes de l’industrie grâce à la puce AI-SoC MT9618 de pointe qui offre des performances fluides et une optimisation exceptionnelle de l’image, avec une latence de jeu aussi faible que 4 ms et la prise en charge d’une fréquence de rafraîchissement ultra-élevée de 1080P à 240 Hz.

Il offre une image de qualité cinématographique ultime avec intelligence, avec 4K UHD, jusqu’à 3 000 lumens ISO et un rapport de contraste ultra-élevé de 15 000:1 grâce au mode EBL (Enhanced Black Level). Conçu pour des performances de niveau professionnel, ce projecteur lifestyle est également doté de la fonction Dynamic Tone Mapping (DTM) qui analyse intelligemment le contenu HDR en temps réel, en ajustant la luminosité et l’obscurité pour éviter les hautes lumières surexposées et les ombres sous-exposées. Il prend en charge un large éventail de formats de films professionnels et s’intègre de manière transparente aux plateformes de streaming et aux systèmes domestiques intelligents. La série VisionMaster de Valerion comprend actuellement quatre modèles :

Valerion VisionMaster Max

Valerion VisionMaster Pro 2

Valerion VisionMaster Plus 2

Valerion VisionMaster Plus

Le modèle MAX, le plus performant, est le premier projecteur lifestyle doté d’un système d’objectif OpticFlex de qualité professionnelle alimenté par la plateforme AI-SoC avancée MT9618. Avec 3 000 lumens ISO, une gamme de couleurs REC 2020 de 110 % et un rapport de contraste de 15 000:1 avec Dynamic Iris, il établit une nouvelle norme en matière de qualité d’image. C’est le premier projecteur lifestyle à offrir à la fois un zoom optique de 0,9 à 1,5 et un déplacement vertical de l’objectif de +/-100 % pour des options de placement polyvalentes.

Et, ce n’est pas tout, la technologie est présente sur toute la ligne !

Le Valerion VisionMaster ne se contente pas d’être un projecteur ordinaire : il s’adapte à vos besoins grâce à un rapport de projection de 0,9-1,5 :1, permettant de projeter une image de 40 à 300 pouces selon l’espace disponible. Oubliez les pièces trop petites pour accueillir un vidéoprojecteur, il s’adaptera à votre pièce, et non l’inverse. De plus, avec une latence ultra-faible de 4 ms en 1080 p. à 240 Hz, ce projecteur est aussi un rêve pour les gamers : vous connaîtrez enfin le sentiment d’une fluidité extrême, et d’une expérience totalement immersive ! Enfin, et c’est un petit détail au regard de ses performances, mais il est aussi un produit design et moderne qui s’adaptera à tous les intérieurs, modernes comme anciens.

Une campagne en ligne jusqu’au 24 novembre seulement

La campagne Kickstarter du Valerion VisionMaster est un véritable succès, rassemblant une communauté mondiale de plus de 3 500 contributeurs. Mais, attention, si vous souhaitez profiter de l’offre de lancement, il ne vous reste plus que 3 jours pour rejoindre la campagne. En effet, elle se terminera le 24 novembre 2024. De plus, la campagne ayant déjà atteint les 8 millions de dollars américains, soit plus de 6,9 millions d’euros, chaque contributeur recevra dans son colis, un support de cardan gratuit et 2 paires de lunettes 3D grâce aux derniers objectifs atteints.

Il ne reste donc que quelques jours pour vous rendre sur Kickstarter et vous procurer le vidéoprojecteur Valerion VisionMaster, au prix de 1 199 $ (1 138 €) avec un engagement de 199 $ (188 €), (prix allant de 1199 USD à 2199 USD). Alors ? Allez-vous céder à la tentation d’une dimension cinéma dans votre salon ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Votre participation à cette campagne de financement participatif symbolise votre volonté de soutenir un créateur dont le projet n'a pas encore été concrétisé. Il est important de prendre en considération les risques potentiels. Neozone ne peut être tenue responsable des engagements pris par le créateur ni de la distribution des récompenses.