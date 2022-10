LEAF, l’application Anti-Gaspi qui permet de vendre le surplus de son verger ou potager !

Vous êtes peut-être l’heureux propriétaire d’un petit bout de terre que vous avez conçu grâce au petit potager bio d’Arthur Motté ou vous avez, tout simplement, la « main verte » et la chance d’avoir de superbes légumes dans votre jardin… Si vous êtes un as du potager, il doit aussi vous arriver de ne plus savoir que faire de votre surplus de légumes. Donner à vos voisins, vos amis, des associations est une excellente idée, mais quand c’est vraiment trop, que faites-vous de vos légumes ? Depuis le mois de juin 2022, une nouvelle application a fait son apparition, elle s’appelle LEAF et va permettre aux particuliers de revendre les surplus de légumes du potager. Une application anti-gaspillage alimentaire à connaître absolument. Découverte !

LEAF qu’est-ce que c’est ?

À la fin du mois d’octobre, on récolte les citrouilles, butternuts puis viendra le temps des poireaux d’hiver… Potages, purées, tartes aux poireaux, vous aurez de quoi faire ! Mais si vous avez vraiment trop de poireaux en hiver, de tomates ou de poivrons en été, vous allez pouvoir les vendre, entre amoureux du potager… Corinne Bourdoncle, fondatrice de l’application LEAF, explique que malgré la diversité des moyens de communications actuels, il n’existait encore aucun moyen de savoir comment s’approvisionner en produits frais de particulier à particulier. Trop de légumes, trop de fruits, trop d’œufs frais, et parfois à n’en plus savoir que faire. LEAF va donc vous permettre de proposer votre surplus à la vente. Une belle idée, non ?

Comment fonctionne LEAF ?

LEAF est l’acronyme de Localiser Et Acheter Frais, et cette application est totalement gratuite, disponible sur iOS et Android. Elle a d’abord converti les habitants d’Occitanie avant de faire 40 000 adeptes dans toute la France en quelques mois… Le besoin était de ce fait bien présent, puisque tant de personnes l’utilisent ! Les utilisateurs qui possèdent un potager proposent leur surplus sur l’application en ajoutant leur localisation, et fixent eux-mêmes le prix de leurs produits… Ceux qui cherchent de bons fruits et légumes bio n’ont alors qu’à rechercher dans leur zone géographique les surplus de potagers disponibles à la vente. Le vendeur et l’acheteur entrent ensuite en contact via l’application et s’arrangent pour procéder à la vente. Un principe hyper simple, qui permet simultanément aux acheteurs de profiter de produits ultra-frais et aux vendeurs de ne plus jeter, et accessoirement de gagner un peu d’argent.

Quels sont les avantages de LEAF ?

Comme nous vous l’avons dit, le premier gain est d’éviter le gaspillage alimentaire. Mais c’est aussi l’occasion de pouvoir acheter des produits bio et frais à des prix défiant toute concurrence, l’idée des vendeurs n’étant absolument de gagner de l’argent, mais de ne pas jeter… LEAF, c’est un peu le réseau social des amateurs de bons plans bio ! Et, comme tout réseau social, il permet aussi de créer des liens près de chez soi. Effectivement, comment savoir qu’une personne du village proposait de magnifiques tomates ou courgettes pour quelques euros, sans cette application ? L’occasion, donc, de se rencontrer et de partager un café ou une discussion. L’idée est vraiment top, car en plus d’offrir une alternative aux légumes du commerce, LEAF peut aussi reconnecter les personnes entre elles, alors qu’elles habitent à quelques mètres les unes des autres parfois ! Nous validons LEAF, et vous ?