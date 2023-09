L’invention d’un WC à « reconnaissance anale » et analyse de selle, vous trouvez ça absurde ? Détrompez-vous !

Connaissez-vous l’IG Nobel ? Ce « concours » est un pied-de-nez au véritable concours du prix Nobel. Dans les faits, ce prix est une récompense parodique qui couronne, chaque année, des objets ou des recherches scientifiques qui semblent loufoques ou anodines. Cependant, ces inventions amènent tout de même les scientifiques et les citoyens lambdas à réfléchir à la problématique soulevée par ces inventions. Cette année, le scientifique sud-coréen Seung-Min Park a été l’un des lauréats de l’IG Nobel, avec des WC capables d’analyser vos empreintes anales et la teneur de vos urines. En y réfléchissant bien, cette invention n’est pas si loufoque que cela et nous allons vous en expliquer les raisons.

L’invention du « WC de Stanford », qu’est-ce que c’est ?

Le WC de Stanford est un dispositif technologiquement avancé, équipé de multiples capteurs tels que des bandelettes réactives pour l’analyse de l’urine et des systèmes de vision par ordinateur permettant d’analyser le processus de défécation. De plus, il est doté d’un capteur pour identifier nos empreintes anales et les comparer à d’autres qui pourraient révéler des signes de problèmes de santé potentiels. Enfin, il comprend également un système de communication permettant à des médecins ou personnels soignants de prendre en charge l’analyse de ces données.

Loufoque ? Peut-être pas tant que cela ?

Si vous avez déjà pratiqué une analyse d’urine ou de selles, vous savez combien cette expérience peut être déroutante. Il faut uriner dans un flacon, en visant le centre, pour récolter ce liquide biologique. Pour les hommes, c’est assez simple, mais c’est une vraie galère pour la gent féminine ! Quant à l’analyse des selles, nous vous passerons les détails ! C’est le même principe que pour les urines, mais avec une matière fécale donc ! Cet examen est tellement désagréable que de nombreuses personnes ne le pratiquent pas, et ce, malgré une campagne de lutte contre le cancer colorectal ! Des toilettes qui analysent en temps réel nos urines et nos selles pourraient s’avérer d’une utilité capitale pour la détection de différents cancers ! De plus, les analyses étant transférées en temps réel au corps médical, ce dernier aurait la possibilité d’agir très tôt sur une éventuelle maladie qui pourrait s’avérer mortelle.

Une invention qui pourrait, au contraire, révolutionner la médecine

Après réflexion, nous nous demanderions presque pourquoi cette invention a reçu un prix satirique ? Imaginons un instant que ces toilettes soient disponibles dans un laboratoire d’analyse médical ou même chez les particuliers. Les analyses de selles ou des urines deviendraient alors une simple formalité pour tous les patients, qu’ils soient jeunes, âgés ou handicapés. Quant à son utilité médicale, elle est indéniable, lorsque l’on sait qu’un cancer détecté précocement a bien plus de chance d’être éradiqué qu’un cancer à un stade déjà avancé.

« En France, avec 47 582 nouveaux cas en 2023 et 17 117 décès en 2018, le cancer colorectal fait partie des cancers les plus fréquents. Il représente la 2ᵉ cause de décès par cancer chez l’homme et la 3ᵉ chez la femme ». Ces chiffres publiés par Santé Publique France devraient nous amener à considérer l’invention de Seung-Min Park comme une invention d’Utilité Publique plutôt qu’une invention déjantée. Plus d’informations : med.stanford.edu

