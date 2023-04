L’invention d’une membrane qui filtre l’eau de mer et les eaux usées tout en générant de l’électricité

Produire de l’électricité sans utiliser les énergies fossiles est une préoccupation majeure pour la planète. Filtrer les eaux usées pour les rendre utilisables en est une autre. Imaginez alors un système permettant de répondre à ces deux enjeux cruciaux pour la planète. Des chercheurs de l’université de Myongji, en Corée du Sud, dirigés par Ji-Soo Jang, ont récemment mis au point une nouvelle membrane qui produit de l’électricité tout en filtrant les eaux usées. Une invention révolutionnaire, qui permettra peut-être à l’avenir de fournir de l’énergie et de l’eau potable en même temps. Incroyable ? Et pourtant, une très sérieuse étude scientifique revient sur cette invention. Découverte.

Quelle est cette invention ?

Une équipe de scientifiques de l’université coréenne affirment qu’il sera bientôt possible de produire de l’énergie tout en filtrant de l’eau. Ils auraient mis au point une membrane de purification de l’eau multifonctionnelle avancée. Non seulement elle purifie l’eau polluée, mais produit aussi simultanément de l’électricité. Cette membrane bifonctionnelle aurait une réelle utilité dans certains pays du monde. Rappelons que nous ne sommes pas tous égaux devant l’accès à l’eau potable et que les systèmes de filtration des eaux usées ou souterraines nécessitent actuellement une énergie colossale. « Les techniques de purifications actuelles, que ce soit par technologie thermique ou par filtration, nécessitent une énergie colossale », explique Ji-Soo Jang, dans l’étude parue sur la revue Pubmed.

Comment fonctionne la membrane inventée par les Sud-coréens ?

Dans cette étude, nous découvrons que cette membrane de purification d’eau a généré de l’électricité continue pendant plus de trois heures avec seulement 10 µl (microlitre) d’eau. Une membrane composée d’un polymère conducteur qui va générer de l’énergie et rejeter plus de 90 % des polluants d’une taille inférieure à 10 nm (cent millionièmes de mètre). Cela signifie qu’elle pourrait éliminer des substances polluantes comme les particules de métaux lourds (arsenic, plomb, zinc, etc.) ou les microplastiques. D’après les chercheurs, la membrane aurait généré (pendant un laps de temps non communiqué) 16,44 microwatts de puissance maximale pour 15,16 millijoules d’énergie.

Quel coût pour produire cette membrane ?

Nous vous l’avons dit, les techniques de purification d’eau sont très coûteuses. Or, toujours selon les inventeurs, cette membrane ne coûterait pas grand-chose à fabriquer, étant produite grâce à un procédé simple d’impression. Une technique qui permettrait de l’exploiter à très grande échelle en un temps restreint. Cette membrane révolutionnaire pourrait donc permettre un accès à l’eau potable dans des endroits reculés du monde et apporter, de plus, une solution de production d’énergie accessible à tous. Pour le moment, cette membrane révolutionnaire n’est qu’à l’état d’étude scientifique. Cependant, les inventeurs ont bon espoir de la voir se généraliser et apporter une nouvelle solution pour l’accès à l’eau potable. Plus d’informations : eng.kist.re.kr.