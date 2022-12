L’invention ingénieuse d’un sac de voyage modulaire 5 en 1 qui s’adapte au volume de vos affaires

Si vous êtes adepte des sacs de voyage « grand luxe », vous connaissez peut-être déjà la marque américaine Wool and Oak (W&O pour les intimes). Une marque qui fabrique des sacs de voyage innovants, hautement fonctionnels, mais non technologiques, avec un soin et une attention particulière pour les détails. Depuis son lancement, la marque rivalise avec les plus grandes marques de luxe et les deux fondateurs Johnathan et Gizem n’hésitent pas à promouvoir leur marque sur la plateforme de financement participatif Kickstarter. Un moyen de communication hyper efficace si l’on en croit leur dernière campagne qui atteint plus de 239 000 € sur les 10 000 € espérés. Le modèle précédent avait récolté plus de 2 millions de dollars, et cette fois, c’est un sac à dos cabine qui fait l’objet de toutes les convoitises. Découverte.

Quelle est l’innovation pour ce sac ?

Wool and Oak présente son nouveau modèle comme « le meilleur de sac de voyage au monde avec 18 fonctionnalités ». Dénommé Carry-On Backpack, disons qu’il a plus d’un tour dans son sac ! En réalité, il ne s’agit pas réellement d’un seul sac, mais de plusieurs sacs conçus pour s’imbriquer les uns dans les autres. Une invention ingénieuse qui va vous permettre de ne porter qu’un seul sac en gardant chaque chose à sa place lors de vos voyages.

Comment ça marche ?

Imaginons que vous deviez transporter un ordinateur, vos carnets de notes, vos papiers d’identité, vos vêtements et chaussures, de quoi vous alimenter ou vous désaltérer ainsi que vos affaires de toilettes. Pour transporter tout cela, vous devriez avoir plusieurs sacs sur les épaules, un sac banane autour de la taille, un sac à dos et une valise à traîner. Le système proposé par Wool and Oak permet de réunir tous les sacs de transport en un seul. Concrètement, la housse pour ordinateur se fixe sur le bagage plat grâce à une fermeture Éclair.

Le « sac banane » pour vos papiers vient ensuite se greffer grâce à une élingue et entourera votre taille pendant le transport, améliorant ainsi la répartition du poids du sac. Une petite sacoche vient ensuite se fixer sur le tout et conserve vos affaires de toilettes. Une fois arrivé à destination, vous n’aurez plus qu’à détacher chaque sac du plus gros au plus petit pour qu’ils retrouvent chacun leurs fonctions d’origine. Pas bête ?

Combien coûte ce sac ingénieux ?

Plusieurs modèles de la marque sont en vente sur la campagne de crowdfunding avec des prix allant de 99 $ à 399 $. Sac à dos, housses d’ordinateurs, valise. Tout est disponible à l’unité. En revanche, si vous optez pour le pack complet et les sacs qui s’imbriquent les uns dans les autres, il faudra débourser 899 $. Vous obtiendrez un sac à main dans la couleur de votre choix, ainsi que le système complet de laine et de chêne qui va avec. La marque précise que « tous les éléments de ce lot ont été conçus par nous et peuvent fonctionner de manière autonome ou comme système intégré de bout en bout ».

Le pack comprend :

Un sac à dos Pro en laine et chêne

Un sac de week-ends en laine et chêne

Une housse pour ordinateur portable en laine et chêne

Une élingue en laine et chêne

Un cube Caméra Laine & Chêne

Une trousse de Toilette Laine & Chêne

Un bracelet Laine & Chêne

La livraison de tous ces luxueux sacs est programmée pour mai 2023, pile avant de partir pour les vacances d’été ! Un timing parfait si les délais de fabrication et de livraison sont respectés évidemment ! Plus d’informations : woolandoak.com / Campagne Kickstarter.