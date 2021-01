Mask Defender : un nouveau clip antibuée pour les porteurs de lunettes

Ce n’est plus un secret pour personne, les masques provoquent de la buée sur les lunettes et c’est parfois très pénible… On ne compte plus le nombre de personnes qui baissent le masque pour voir un peu plus clair. Ceux pour qui les lunettes ne sont pas obligatoires tout le temps, décident parfois de ne plus les porter !

Et ce, uniquement à cause de cette buée sur les lunettes ! Depuis quelques mois déjà, des anti-buées de toutes sortes font leur apparition. Au Nebraska, un homme vient de sortir son propre modèle, plus large et selon lui, plus performant. Petit tour d’horizon des anti-buées.

Le nouveau modèle venu du Nebraska :

Imprimé en 3D, il s’appelle Mask Defender et s’accroche sur la quasi-totalité du haut du masque. En bloquant l’air qui remonte du visage, il le redirige sur les côtés et évite ainsi la buée… Lorsque vous portez des lunettes, pensez à respirer par le nez cela diminuera l’effet buée sur vos lunettes ! Il existe en 3 tailles et se vend 9$ sur le site du concepteur.

Le clip imprimable de Gérald Defoing :

Un petit clip à imprimer soi-même en 3D qui se veut d’une redoutable efficacité… Son point faible étant sa fragilité à la manipulation, mais si vous avez possibilité d’avoir un petit stock, il est très efficace et les plans d’impression sont disponibles sur le net.

Les lingettes anti-buées :

Elles existent depuis longtemps mais nous n’en avions peut-être pas vraiment l’utilité. Ces lingettes se révèlent efficaces à condition de penser à les passer sur les verres fréquemment et de l’avoir toujours avec soi. La lingette est enduite d’un produit anti-buée et peut être réutilisée plusieurs fois.

Nous n’en n’avons apparemment pas fini avec le port du masque, ni avec le port des lunettes d’ailleurs… Il faut bien trouver un moyen simple de rendre les deux compatibles, mais c’est compliqué, il faut bien l’avouer ! Vous pouvez les trouver chez votre opticien aux alentours de 10€ pièce.

