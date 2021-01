Masque : vigilance avec les protections en silicone et les aérateurs antibuée !

Aujourd’hui, nous ne pouvons plus sortir sans notre masque sur le visage. Alors que la France semble connaître les prémices d’une troisième vague de Covid-19 avec des variants venus du Royaume-Uni ou d’Afrique du Sud, le masque reste un incontournable de notre protection.

Alors que la vaccination s’intensifie, les gestes barrières restent indispensables. Être vacciné ne veut pas dire tomber le masque mais se protéger contre les formes graves de la Covid-19. Un objet particulièrement tendance voit ses ventes exploser : le support de masque en silicone… Mais est-il vraiment sans danger pour la protection ?

Pourquoi porter une protection en silicone ?

Vous aurez sans doute remarqué que le masque porté colle au visage et s’humidifie avec l’expiration de l’air. Il provoque également de la buée sur les lunettes… La protection en silicone offre quelques avantages comme de donner plus d’espace pour respirer et de ne pas salir le masque avec du rouge à lèvres par exemple.

Le support se pose sur le visage et le masque vient au-dessus. Cela évitera également d’humidifier votre masque et vous permettra de le conserver plus longtemps, surtout en hiver où il s’humidifie très rapidement. Les protections en silicone sont lavables et réutilisables. Elles viennent créer une poche d’air entre le visage et le masque et font également office d’anti-buées !

Dans quels cas une protection peut être utile ?

Selon le Dr Carrie Kovarik, professeure agrégée de dermatologie à l’Université de Pennsylvanie, la protection en silicone peut être une solution pour certaines personnes. Notamment celles souffrant de maskné, l’acné due au port du masque, de dermatite ou d’eczéma. Cependant, il faut être vigilant quant à la matière de la protection, qui peut elle-même provoquer des irritations de la peau. Elle préconise plutôt les masques de Type N95 au bords scellés mais ne remet pas en question les protections au niveau de la sécurité.

Il faut cependant veiller à ce que le masque couvre la totalité de la protection en silicone, du menton jusqu’au bout du nez ! On vous rappelle que le nez se met à l’intérieur du masque et que le masque ne se met donc pas sous le nez !

Pour écarter toute diminution d’efficacité du masque chirurgical, il est prudent de coupler la protection en silicone avec un attache masque. Ainsi le masque sera bien plaqué sur la protection et donc sur le visage ! Tout en vous laissant respirer sans danger !