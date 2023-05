Médaillée au concours Lépine, l’invention du Couv’Easy va changer votre façon de cuisiner

Lorsque l’on découvre certaines inventions, on se dit souvent : mais pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt ? Et parfois, on peut y penser, mais sans finaliser l’invention, en se disant qu’une personne l’a sûrement déjà créée ! Le dispositif présenté ci-dessous fait partie de ceux que l’on qualifie de simples, alors que personne ne l’a encore conçu. L’inventrice, Nathalie Nicolas, est manipulatrice en radiologie. Toutefois, son invention n’a absolument rien à voir avec son milieu professionnel. Baptisée Couv’Easy, cette petite innovation devrait trouver une place de choix dans votre cuisine. Du moins, si vous utilisez fréquemment des couvercles pour préparer vos repas comme la majorité. Nathalie est désormais médaillée au concours Lépine, grâce à son invention. Présentation.

Couv’Easy, qu’est-ce que c’est ?

Cette invention est dorénavant brevetée (FR3102051A1). Il est donc impossible de la copier, puisqu’elle existe désormais. Elle s’adresse à toutes celles et à tous ceux qui cuisinent avec des poêles, des sauteuses ou des casseroles. Tous ces ustensiles de cuisine sont munis d’un couvercle. Lorsque vous devez mélanger vos préparations ou ajouter des ingrédients en cours de cuisson, vous posez le couvercle sur le plan de travail ou sur la poignée, en vous brûlant les doigts pour le récupérer. C’est à ce moment-là que Couv’Easy intervient, puisqu’il est un support qui va vous permettre de poser votre couvercle et de récupérer la graisse chaude dégoulinant du couvercle. Pas bête, non ?

Comment lui est venue l’idée de cette invention ?

En réalité, Nathalie affirme réfléchir à cette invention depuis une dizaine d’années. En partant simplement d’un constat et d’un besoin personnel. Je cuisinais et je me suis brûlée en posant mon couvercle de casserole, à l’envers. J’ai réalisé qu’on est toujours embêté avec, car il est chaud, on ne veut pas salir le plan de travail et le poser dans l’évier n’est pas très propre. Voici comment Nathalie parle de son idée dans une interview accordée à la radio Alpes du Sud. Par la suite, elle cherché une manière de résoudre son problème sur le Net et s’aperçoit que rien n’existe encore. Alors, elle dessine un prototype puis le fabrique avec du fil de cuivre. Puis, elle appelle son frère, forgeron, à la rescousse pour qu’il fabrique un pied, pour le poser, ainsi qu’u prototype plus solide. Son frère lui dit chaton, ton truc il est bien. Tu devrais le faire breveter.

Comment ça marche et combien cela coûte ?

Les mots de son frère lui ont donné le déclic pour déposer un brevet auprès de l’INPI, qu’elle a obtenu après deux ans et demi d’attente. Ensuite, est venue l’inscription au concours Lépine, où elle a rencontré « son public », constitué plutôt de jeunes Parisiens, aux petits appartements et aux minuscules cuisines. Outre le fait que le Couv’Easy facilite la pose du couvercle, il se dote également d’un réceptacle, qui permet de récupérer le jus ou la graisse.

Une caractéristique qui permet de garder son plan de travail propre en toute circonstance. Le plat qui réceptionne la graisse peut être n’importe quel plat, et se lavera donc au lave-vaisselle ou à la main d’ailleurs ! Depuis peu, le Couv’Easy est disponible en prévente au prix de 19,90 €. Plus d’informations et précommandes : Couv-easy.fr.