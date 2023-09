Les pneus sans air et increvables ne sont plus vraiment une nouveauté, du moins dans le secteur automobile grâce à des fabricants comme Michelin. Mais qui aurait pu penser que le concept débarquerait de si tôt dans l’univers du cyclisme ? En effet, l’entreprise américaine The Smart Tire Company lance actuellement une famille de pneus de vélo sans air qui, en plus d’être increvables, ne risquent pas de connaître des fuites, encore moins de déchirures. Son secret réside dans sa conception qui utilise un matériau nommé Nitinol.

Un mélange de titane et de nickel

Baptisé Metl, ce pneu de vélo révolutionnaire de la start-up basée à Ohio, aux États-Unis, intègre un ressort à base de Nitinol. Ce matériau est obtenu à partir d’un alliage de titane et de nickel. Aussi, l’entreprise affirme que son produit est robuste comme le titane tout en étant élastique comme le caoutchouc. D’après The Smart Tire Company, le pneu retrouve l’intégralité de sa forme d’origine, même après avoir subi une déformation intense. Cela est rendu possible par des transitions de phase au niveau moléculaire.

Un pneu pouvant être rechapé

Grâce à cette conception à mémoire de forme, le Metl peut se comprimer et rebondir en douceur, garantissant une conduite souple et agréable en toutes circonstances. Le ressort est revêtu d’un matériau en polycaoutchouc qui forme les flancs transparents et la bande de roulement. Comme celle d’un pneu de poids lourd, cette dernière est rechapable. En fait, elle a besoin d’être remplacée en moyenne tous les 10 000 km. En ce qui concerne la durée de vie de l’ensemble, la jeune entreprise assure que le pneu est censé pouvoir accompagner le vélo tout au long de sa vie.

En quête de financement

Pour concevoir le Metl, The Smart Tire Company s’est inspirée d’une technologie que la NASA utilise pour la conception des pneus des rovers envoyés sur la Lune et sur Mars. Reste à savoir si la qualité sera réellement au rendez-vous… Le pneu fait actuellement l’objet d’une campagne de financement sur Kickstarter.

Pour cette offre commerciale, la société propose plusieurs options, allant des pneus de vélos de route aux pneus de gravel. Trois tailles sont disponibles : 700 x 32c, 700 x 35c et 700 x 38c. The Smart Tire Company propose le Metl sur la plateforme à partir de 500 $ (~470 €). À ce prix, vous recevrez deux pneus, en supposant bien sûr que le produit atteigne la production. Plus d’infos : smarttirecompany.com.

