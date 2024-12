Mostiglass, une invention française pour dire adieu aux moustiques et aux canicules

Nous sommes encore en plein cœur de l’hiver et le jardin est en sommeil, voire un peu délaissé jusqu’au printemps. Avec ce froid, les frelons asiatiques sont passés de vie à trépas, et les moustiques ont suivi le même chemin ! Ce qui est certain, c’est que l’été reviendra, et avec lui, l’éternelle bataille contre les moustiques. Depuis que je vis dans mon appartement avec vue sur les champs de blé ou de maïs, je peux vous assurer que j’ai une relation compliquée avec ces petites bêtes : elles semblent m’adorer au regard des piqûres que j’ai recensées sur mon corps. Hors de question de revivre cet enfer l’été prochain, alors, je me suis penchée sur l’innovation de GoCap dont Nathalie vous avait parlé dans cet article, ou encore dans celui-ci. Le nom de cette moustiquaire révolutionnaire : Mostiglass, et elle a le pouvoir de repousser les insectes en rafraîchissant l’air à l’intérieur ! Préparons-nous ensemble pour un printemps serein, loin des moustiques affamés. Découverte.

Une moustiquaire pas comme les autres

Contrairement aux moustiquaires classiques qui ressemblent souvent à un simple filet en plastique tendu, Mostiglass est une technologie brevetée qui utilise des plaques de polycarbonate transparentes et perforées avec une précision chirurgicale. Le secret réside dans ces perforations, qui ne laissent passer ni moustiques ni autres insectes, tout en permettant une circulation optimale de l’air. Mais, ce n’est pas tout : grâce à l’effet Venturi, l’air entrant est accéléré et refroidi naturellement, permettant de réduire la température intérieure jusqu’à 5 degrés. Je trouve ce concept génial, car il allie protection et confort thermique, tout cela sans consommation d’énergie supplémentaire.

Une innovation made in Landes, pensée pour tous

L’entreprise GoCap, dirigée par Nathalie et François Capitaine, a été fondée en 2018 et fabrique ses moustiquaires directement à Hinx, dans les Landes. Une invention française, efficace, produite en France : le combo parfait et un succès qui ne cesse de croître. En effet, les particuliers ne sont pas les seuls à s’intéresser à cette invention. Des municipalités comme Paris, Bordeaux et Toulouse, mais également des institutions comme l’armée française et des Agences Régionales de Santé, ont déjà adopté cette solution. L’un des plus gros points forts de Mostiglass étant de pouvoir s’adapter à toutes les ouvertures : fenêtres classiques, portes coulissantes ou encore systèmes magnétiques faciles à installer.

Un geste écologique et économique

Eh oui, cette invention, c’est une pierre deux coups, plus de moustiques à l’intérieur et des économies d’énergie puisque vous pouvez vous passer de climatisation. Et, ce n’est pas tout, vous faites aussi un geste pour la planète, car vous n’utilisez plus de produits chimiques anti-moustiques, ou spirales qui ne fleurent pas très bon ! Cette moustiquaire est une solution passive et durable, qui agit efficacement contre les moustiques tout en améliorant notre confort thermique. De plus, elle est robuste, résiste aux intempéries et promet une longévité bien supérieure aux moustiquaires traditionnelles.

Le réchauffement climatique aidant (ou pas), les moustiques n'ont pas fini de proliférer, autant les empêcher de venir vous piquer, non ? Pour en savoir plus sur cette invention, rendez-vous sur le site officiel de l'entreprise : mostiglass.fr.