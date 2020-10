MotoHome : un étudiant a fabriqué une étonnante moto camping car

Préparer une thèse lorsque l’on est étudiant, c’est l’aboutissement de longues années d’études. Jeremy Carman, un étudiant californien en architecture a décidé d’allier sa passion des voyages en solitaire à son cursus universitaire. En 2018, il lance une campagne de crowdfunding pour récolter les fonds nécessaires à son MotoHome !

Il achète alors une moto roadster et a pour projet de pouvoir… dormir dedans ! Fabriquer un camping-car avec une moto, voilà le projet un peu fou de cet étudiant architecte. Avec 2000€ récoltés, il peut lancer la fabrication de sa « moto-couchette ». Un prototype certes, mais si des financeurs se présentaient, Jeremy les accepterait avec grand plaisir. Présentation.

Jeremy est fan de moto et de voyages en solitaire. Il achète donc une moto roadster qu’il surmonte d’une caisse où il cuisinera et dormira. En remplaçant le train avant par celui d’une moto de cross, il fixe un bras allongé à l’arrière : futur support de sa couchette.

Pour la couchette, il fabrique un cadre en aluminium qu’il recouvre de fibres de verre pour qu’elle soit légère. Il faut que la moto reste maniable pour la route malgré la couchette. A l’intérieur de la couchette, on retrouve un petit coin nuit chauffé, un coin cuisine et des rangements pratiques. Il suffit de poser la moto sur béquille pour passer la nuit au chaud et sur un matelas confortable.

Crédit photo : Capture d’écran vidéo YouTube / The MotoHome : Jeremy Carman

L’inventeur du MotoHome obtient sans problème son diplôme en Juin 2018 après 4 mois de travaux acharnés. Et il part, seul, pour 20 nuits dans les grands parcs californiens. Le MotoHome tient bon et lui permet de se balader au gré de ses envies sans jamais faillir. Et si cette invention voyait le jour, ce serait le premier camping-car à moto… Pour un road-trip original, il n’y a pas mieux non ? Sachez également que vous pouvez soutenir son projet sur Gofundme.