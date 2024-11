Nebia Yuba, une douchette et un pommeau de douche permettant d’économiser jusqu’à 40 % d’eau

Les dépenses en eau d’un ménage sont en moyenne de 500 €/an, selon l’ADEME. Pour réaliser des économies et éviter de gaspiller cette ressource précieuse, l’agence conseille, entre autres, de prendre des douches plutôt que des bains. Elle recommande également l’installation de mousseurs pour réduire le débit des robinets et des pommeaux de douche. Si ces accessoires diminuent efficacement la consommation d’eau d’un logement, d’autres équipements permettent de réaliser des économies substantielles, à l’instar des Nebia Yuba. Ces derniers sont des pommeaux de douche et des douchettes dotés d’une technologie de pulvérisation innovante et brevetée.

Une économie d’eau de 40 %

Conçus par Brondell, les Nebia Yuba sont pensés pour réduire la consommation d’eau des ménages, leurs dépenses et limiter les gaspillages qui peuvent accélérer l’épuisement de cette ressource rare. Leur technologie de pulvérisation brevetée atomise l’eau et la transforme en de fines gouttelettes. Ce qui permet de réaliser des économies d’eau allant jusqu’à 40 % par rapport aux équipements classiques, tout en offrant un confort optimal. En effet, la puissance délivrée par les produits de l’entreprise américaine est supérieure de 75 % à celle des spécifications de performance EPA WaterSense. Au niveau de l’esthétique, les Nebia Yuba arborent un design minimaliste et sont disponibles en différentes finitions : Matte Black, Chrome, etc.

Des douchettes et des pommeaux réglables

Hormis leur capacité à réduire la consommation d’eau et leur puissance, les Nebia Yuba de Brondell offrent la possibilité de choisir entre 5 types de pulvérisations uniques. En fonction de leurs préférences et de leurs besoins, les utilisateurs peuvent opter pour une douche apaisante ou revigorante, avec des jets puissants. Ils ont également à leur disposition un bouton pause pour réduire rapidement le débit de l’eau durant le savonnage ou le rasage. Pour information, les produits proposés par l’entreprise américaine peuvent être équipés d’une double station d’accueil, appelée Halonetic. Ce système permet aux utilisateurs de régler plus efficacement la position de leur douchette.

Différents produits à la disposition des consommateurs

Afin de répondre aux attentes des consommateurs, Brondell leur propose 3 principaux types de produits. Pour ceux qui souhaitent optimiser efficacement le confort de leur salle de bains, il est possible d’opter pour la douchette à 5 réglages dotée de la double station d’accueil Halonetic, ainsi que d’un bouton pause. Cet équipement coûte entre 74 et un peu plus de 157 €. D’autre part, les consommateurs désireux d’investir dans un Nebia Yuba moins onéreux peuvent se tourner vers la douchette sans le système Halonetic, mais équipée de deux types de pauses. Pour acquérir ce produit, il faut prévoir un budget compris entre 55 et 65 €.

Le troisième produit proposé par la marque américaine est un pommeau de douche fixe à 5 réglages. Plus classique que les douchettes, il est aussi moins coûteux, dans la mesure où son prix va de 37 à un peu plus de 41 €. Il est à noter que le débit maximal de tous les équipements de la gamme de Nebia Yuba est de 1,5 gpm, soit approximativement 6 litres par minute. Certains modèles, notamment celui équipé du système Halonetic, peuvent être installés directement sur des bras de douche existants. Plus d’informations : brondell.com. Êtes-vous équipés de pommeau de douche économiseur d’eau de ce genre ou avez-vous d’autres solutions à nous partager ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .