Nostalgique du Commodore 64 ? Voici le clavier-ordinateur Raspberry Pi 400 et il ne coûte que 75€ !

Quand on parle de Raspberry Pi, on a tendance à penser à des domaines d’utilisation spécifiques de l’informatique. Effectivement, du fait de leur apparence brute, ces nano-ordinateurs monocartes sont davantage utilisés par des experts que par un utilisateur lambda. En tout cas, sachez que la gamme n’a pas cessé d’évoluer depuis son lancement en 2012. La dernière référence en date, le Raspeberry Pi 4, est prisée pour ses performances supérieures à celles des modèles précédents.

C’est visiblement pour cette raison qu’on l’a intégré dans un clavier afin de renouveler le concept de l’ordinateur de bureau. Certes, ce clavier-ordinateur ne remplacera pas votre ordinateur habituel, mais il peut vous être utile pour réaliser des tâches moins énergivores.

Un Raspberry Pi 4 dans un clavier faisant office de PC

Doté de 78 ou 79 touches, le dispositif mesure 28,6 cm de long, pour une largeur de 12,2 cm et une épaisseur de 2,3 cm. Autant dire qu’il fait la taille d’un clavier conventionnel. Mais sa principale particularité réside dans le fait qu’il renferme un ordinateur. Il suffit donc d’y brancher un écran ainsi qu’une souris pour lancer une tâche.

Comme le note Ars Technica, le Raspberry Pi 400 est légèrement plus performant que le Raspberry Pi 4 ordinaire. En fait, il est propulsé par un processeur un peu plus puissant, plus précisément par un Broadcom BCM2711 quad-core Cortex-A72 cadencé à 1,8 GHz. Adoptant une architecture 64 bits, ce chipset ARM est couplé à 4 Go de mémoire vive LPDDR4-3200.

Différentes interfaces pour étendre son utilisation

Le Raspberry Pi 400 est doté de deux ports USB 3.0, d’un port USB 2.0, d’une tête GPIO horizontale à 40 broches ainsi que d’une double sortie micro HDMI. À noter qu’il offre un rendu graphique maximal de 3840 x 2160p à 60 Hz. L’alimentation se fait au travers d’un port USB 5V.

Côté connectivité, ce PC intégré dans un clavier est compatible WiFi Dual-Band 802.11 b/g/n/ac (2,4 GHz, 5 GHz). Il prend également en charge le protocole Bluetooth 5.0. Par ailleurs, on soulignera la présence d’un port microSD pour le stockage. Le volet logiciel, lui, est servi par une version ad hoc de Linux, nommée Raspberry Pi OS. On pourra bien évidemment remplacer le système d’exploitation.

Compte tenu de la taille de l’ordinateur qu’il embarque, le Raspberry Pi 400 possède ses limites. Il ne peut pas par exemple fonctionner au-dessus d’une température de 50 °C en raison d’un manque de système de refroidissement. Quoi qu’il en soit, vu son prix qui s’élève à seulement 74,5 €, l’appareil constitue une alternative peu coûteuse pour ceux qui désirent remplacer un modeste PC de bureau.