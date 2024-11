Falco Prime A2 : ce mini PC surpuissant vient de casser les compteurs sur Kickstarter

Souvenez-vous de votre premier ordinateur ? Il était forcément « de bureau », avec un écran à tube super lourd et une tour imposante. Et plus vous aviez besoin d’ordinateur performant, plus il prenait de place. Aujourd’hui, tout se « miniaturise » : tablettes, smartphones, PC portables et désormais « mini PC ». Aujourd’hui, nous ne travaillons plus forcément dans un bureau, mais chez nous ou dans des lieux extérieurs, ce qui est particulièrement vrai avec les vlogueurs ou les influenceurs. Pour répondre à cette nouvelle demande croissante, une start-up asiatique vient de lancer sur Kickstarter, une campagne pour le Next Level Mini PC Falco Prime A2, un ordinateur de poche aux performances surdimensionnées. Partons à la découverte de ce petit bijou de technologie, design et performant.

Différents choix de processeurs

Lorsque j’ai découvert cette campagne de financement participatif, j’ai d’abord été surprise par sa taille : il tient dans la main ! Petit, mais costaud, ils n’ont apparemment pas lésiné sur les moyens techniques. En effet, il est alimenté, selon les versions, par un processeur Intel Core i7 ou i9 de dernière génération, l’un des plus puissants actuellement. Si vous êtes plutôt AMD Ryzen, comme moi, vous pourrez aussi choisir ces configurations. Ce mini PC, nous le verrons ensuite, s’adresse à tous les utilisateurs, et même aux professionnels de la data, aux amateurs de jeux vidéo ou aux créateurs de contenus !

Le Falco Prime A2, petit mais costaud

Le processeur est une petite partie de l’iceberg, tant ce mini PC apparaît comme surpuissant. En effet, hormis le processeur, il s’équipe de 16 à 32 Go de mémoire vive, selon la configuration choisie, répondant aux tâches diverses, y compris les plus exigeantes comme la conception de vidéos ou le traitement d’images. Côté stockage, les options vont de 512 Go jusqu’à 4 To et sont entièrement modulables. En ajoutant ou en remplaçant les disques SSD NVMe, les utilisateurs peuvent adapter leur appareil en fonction de leurs besoins de stockage, de la simple bureautique aux logiciels gourmands en ressources. Mais, son plus gros atout semble être sa modularité ! En effet, par rapport aux besoins, il est possible d’ajouter des modules d’extension directement sur le châssis.

Un mini PC et une puissance formidable

Pour travailler parfois sur InDesign depuis mon ordinateur de bureau, qui n’est absolument pas prévu à cet effet, je peux témoigner de la lenteur et aussi parfois d’une surchauffe de l’ordinateur. Eh oui, les logiciels de création de contenus sont hyper gourmands en ressources ! Or, pour les créateurs de contenu, le Next Level Mini PC intègre des ports Thunderbolt et HDMI permettant de connecter jusqu’à deux écrans en 4K. Les logiciels de retouche, d’édition vidéo et de modélisation 3D sont pris en charge sans problème, grâce à la puissance du processeur et à la possibilité d’augmenter la RAM et le stockage. Et, pas de surchauffe en vue : les modules de refroidissement assurent une performance optimale même lors des tâches les plus exigeantes.

Vous l’aurez compris, au regard des performances annoncées, il conviendra également aux amateurs de jeux vidéo. Quant au prix, il va de 499 € pour le modèle de base à 1 199 € pour le plus performant, uniquement en précommande sur Kickstarter. Les livraisons sont prévues dans le monde entier en mars prochain. Alors ? Convaincus par ce mini PC ultra-performant ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

