Ofély, un étonnant sac à main qui change de couleur au gré de vos envies médaillé au Concours Lépine

Le concours Lépine est, chaque année, « The Place to Be » pour les inventeurs en tous genres. De la protection de l’environnement, à l’anti-gaspillage de l’eau, en passant par des accessoires de mode, ce concours récompense des inventions dans tous les domaines possibles. La preuve avec Ofély, l’invention de Richard Peuty, qui va passionner les fans de mode, comme moi. Je ne sais pas vous, mais j’adore les sacs à main, et j’en ai beaucoup trop selon les dires de mon conjoint ! Peut-être que l’Ofély, médaillée d’argent lors du dernier concours Lépine pourrait régler le problème ! Ce sac à main innovant change de couleurs et de motifs au gré de vos envies ! Quelle chouette invention, non ? Je vous le présente immédiatement.

Un sac à main appairé avec une application

Ofély, un doux nom pour un ravissant sac, né dans l’esprit de Richard Peuty, son inventeur. Concrètement, il ressemble à un sac de type cabas avec deux poignées solides, son secret étant qu’il soit connecté à une application qui le fait changer de couleurs et de motifs. L’inventeur de Saint-Maur-des-Fossés (94) utilise, bien entendu, des nouvelles technologies pour que ce sac s’aligne sur vos désirs ou sur vos looks. Imaginez que vous le souhaitiez noir pour un événement plutôt sobre, ou multicolore pour une petite fête entre amis ? Vous ne changez plus le sac, mais le motif… Je ne vais peut-être pas en parler à mon conjoint, car il me demanderait probablement de virer les autres sacs qui encombrent le placard de l’entrée !

Deux écrans incassables

Dans les deux parois parallèles du sac, se trouvent, en réalité, deux écrans incassables, qui donnent l’apparence du cuir ou affichent des motifs multicolores, comme des taches de peinture par exemple. Relié à une application, vous choisissez le motif qui vous convient pour l’assortir à votre tenue ou juste parce que vous êtes d’humeur à avoir un sac rouge ! Ofély pourrait vraiment me convenir puisque l’inventeur cible les femmes de 15 à 40 ans. Même s’il confie que lors de la Foire de Paris, il a rencontré un public un peu plus âgé avec des femmes de 70 ans, intéressées par ce sac innovant et un brin futuriste. Il travaille aussi sur un modèle masculin et sur la possibilité, pour les entreprises, de pouvoir projeter leurs logos !

Bientôt commercialisé ?

L’inventeur ne veut pas se départir de la fonctionnalité originelle d’un sac à main. Cela veut dire qu’avant d’être fun et changeant, il est surtout commode et fonctionnel. Ce n’est pas un gadget technologique, mais un vrai sac à main, qui, à vide, pèse seulement 200 g. En revanche, vous allez être déçues, Mesdames, car ce sac génial n’est pas encore commercialisé. Lors du concours Lépine, il a néanmoins présenté un prototype fonctionnel avant de fabriquer le prototype commercialisable qui débouchera sur la fabrication à plus grande échelle. « Ma priorité sera de le produire en France. La difficulté est de trouver un atelier qui accepte les petites séries. Si je n’y arrive pas, je me tournerai vers le Portugal qui a un vrai savoir-faire », explique Richard Peuty dans les colonnes du journal Ouest-France. En savoir plus sur cette invention ? Rendez-vous sur le site officiel : peuty.fr. S’il venait à être commercialisé à Noël, comme le prévoit l’inventeur, pensez-vous qu’il pourrait se retrouver sous votre sapin ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .