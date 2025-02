L’invention Masticbox Sadurr conserve les cartouches de bricolage entamées pendant des mois

Sur NeozOne, nous adorons vous présenter des inventions, c’est un peu l’essence même de notre site qui fête ses 26 ans cette année ! Et, quand nous présentons une invention « encore dans les cartons » et qu’elle devient un produit commercialisé, nous sommes, reconnaissons-le, assez fiers de nous ! Allez, souvenez-vous, nous vous avions déjà présenté la Masticbox Sadurr dans cet article, cette invention astucieuse qui permet de conserver les cartouches de colle, mastic ou résine bien plus longtemps. Sincèrement, qui n’a jamais jeté une cartouche de colle, fichue pour avoir séché ? Pas mon père, c’est une certitude absolue ! Eh bien, bonne nouvelle : elle est désormais disponible à la vente ! Proposée au prix de 39,90 €* pour une cartouche sur le site officiel sadurr.fr, cette solution innovante pourrait bien devenir l’allié incontournable des bricoleurs et professionnels. Retour sur une invention qui promet d’en finir avec le gaspillage dans le bricolage !

Une idée brillante née d’un constat simple

Derrière cette invention révolutionnaire, on retrouve Christelle Caron, une ancienne assistante dentaire passionnée de bricolage et de navigation. Installée à Ledeuix, dans le Haut-Béarn, elle se heurte à un problème récurrent : les cartouches de colle et de mastic qui durcissent entre deux utilisations. Qui n’a jamais jeté une cartouche à peine entamée parce qu’elle était inutilisable quelques semaines plus tard ? Un véritable gâchis ! Face à cette situation, elle décide de trouver une solution. Après deux années de recherche et de développement, la Masticbox voit le jour : un tube hermétique de 37,5 cm sur 7,5 cm, muni d’un filtre absorbant l’humidité et d’une pompe permettant de créer un léger vide d’air. Le résultat ? Une conservation des cartouches entre deux et six mois après ouverture, de quoi rentabiliser chaque produit jusqu’au bout !

Une solution efficace et durable

Loin d’être une simple boîte de rangement, la Masticbox Sadurr repose sur un système intelligent : le filtre en billes de silice absorbe l’humidité, prévenant ainsi la catalysation prématurée des cartouches. Mieux encore, ce filtre est réutilisable jusqu’à 40 fois après une simple réactivation au four ou au micro-ondes. Un véritable gain écologique et économique ! La Masticbox ne se contente pas de rallonger la durée de vie des cartouches : elle préserve également la canule, évitant ainsi les blocages et les pertes de matière. Un argument de poids pour les bricoleurs du dimanche comme pour les professionnels des secteurs de la construction, de l’aéronautique ou encore de l’industrie navale.

Un succès déjà récompensé

La Masticbox n’est pas passée inaperçue ! Lors du Concours Lépine international de Paris 2023, elle a raflé la médaille d’or, ainsi que deux autres prix prestigieux décernés par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Cette reconnaissance met en lumière le potentiel de cette invention 100 % made in France. Avec une commercialisation fraîchement lancée sur le site officiel, l’inventrice espère maintenant voir son produit arriver dans les rayons des grandes enseignes de bricolage.

D’ailleurs la Masticbox est disponible en plusieurs tailles : une ou six cartouches sur le site officiel : sadurr.fr. Voilà une invention qui pourrait bien changer le quotidien de milliers de bricoleurs. Et vous, avez-vous déjà été confrontés au problème des cartouches séchées avant d’avoir pu les finir ? Que pensez-vous de cette solution ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Le prix a été relevé le 27 février 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.