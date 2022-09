Panneaux solaires : combien ça coûte ? Est-ce vraiment rentable et quelles aides obtenir ?

Dans un futur assez proche, nous devrons trouver d’autres moyens que ceux utilisés actuellement pour produire de l’électricité… Les prix de l’énergie s’envolent, nous risquons dans les années à venir, des coupures ou black-out, certaines villes comme Paris depuis le 13 septembre ont décidé d’éteindre tous les monuments municipaux dès 22 heures… Quant aux groupes de la grande distribution français, ils travaillent de concert pour limiter le gaspillage d’énergie… Pour les particuliers, ce sont les panneaux solaires qui semblent avoir la priorité depuis quelques années… On voit de plus en plus de toit, se couvrir de panneaux solaires et ce n’est probablement pas un hasard… Mais comment fonctionnent les panneaux solaires ? Quelle économie allez-vous réaliser ? Combien coûte l’installation ? On va tout vous expliquer.

Comment ça marche les panneaux solaires ?

Sans entrer dans les entrailles d’un panneau solaire, on peut dire simplement que les panneaux captent l’énergie du soleil pour la transformer en électricité… On appelle cela l’énergie thermique qui se divise en deux types d’énergie solaire :

L’énergie thermique qui vous permet d’alimenter votre circuit de chauffage.

L’énergie photovoltaïque qui vous permet de fabriquer de l’électricité, pour l’éclairage, les prises de courant.

Les panneaux solaires permettent donc de ne pas dépendre du réseau domestique et de fabriquer l’électricité nécessaire à vos besoins… Si vous produisez plus que vos besoins, vous pouvez également réinjecter dans le réseau public votre production en surplus, qui vous sera rémunérée…

Quelles économies en installant des panneaux solaires ?

Il est assez difficile d’établir un montant d’économies car cela va dépendre du calibrage de votre compteur et de votre utilisation… Engie estime une économie de 20% de votre consommation électrique soit entre 200 et 600€ par an. En revanche, si vous pensez faire des économies, ou gagner de l’argent en revendant votre surplus, ce n’est pas une opération très rentable à l’heure actuelle. Pour résumer, lorsque vous prenez de l’électricité dans le réseau, il vous est facturé environ 17 centimes du kilowattheure… Et si vous réinjectez 1 kilowattheure dans le réseau, vous ne récupérerez que 10 centimes…

Combien coûte leur installation ?

Là encore, tout va dépendre de la puissance de votre installation, du nombre de panneaux installés etc… L’investissement est compris entre 9000 et 23 000 € pour une installation avec une puissance située entre 3 et 9 kWc… Les prix varient également en fonction des entreprises, des technologies utilisées et de votre zone géographique… Logiquement si vous vivez dans une région très ensoleillée, l’installation vous reviendra moins cher que dans une région très pluvieuse… Il faut également savoir que les panneaux solaires ont une durée de vie de 30 ans, délai après lequel ils devront être remplacés. Quant à l’amortissement, il faut compter entre 8 et 10 ans afin qu’ils soient rentabilisés et commencent à vous rapporter quelques centimes du kilowattheure…

Les aides proposées pour les panneaux solaires

L’Etat encourage les particuliers à s’équiper de panneaux solaires dans le cadre de la transition écologique, et des efforts de chacun à fournir pour économiser l’électricité… Il existe donc quelques aides à ne pas négliger :