Peelou : l’invention d’un pyjama étanche et lavable pour les enfants souffrants d’énurésie nocturne (pipi au lit)

De nombreux enfants et adolescents sont confrontés à l’énurésie nocturne, que l’on appelle couramment le « pipi au lit ». Ce trouble touche 49 % des enfants de 3 à 4 ans, 11 % des enfants de 5 à 7 ans et 2 à 3 % des adolescents, explique le site Améli.fr. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce n’est pas une question de volonté de l’enfant. En effet, « l’acquisition du contrôle du sphincter de la vessie dépend du développement physique et psychologique de l’enfant, mais aussi de son éducation ». Les solutions pour protéger l’enfant du « pipi au lit » ne sont pas très nombreuses, puisque seules des protections de types couches peuvent permettre de rester au sec. Dalila Barhoumi, tente d’apporter une solution à ce problème en inventant Peelou, le premier pyjama étanche et lavable pour les enfants qui font pipi au lit. Découverte.

D’où lui est venue cette idée ?

Dalila Barhoumi, habite Revel, près de Toulouse et est maman de plusieurs enfants. Deux d’entre eux ont été touchés par l’énurésie pendant de nombreuses années et c’est encore le cas pour son enfant âgé de six ans. Les pyjamas étanches existent déjà dans le commerce, mais ils sont hors de prix et aucun n’a été efficace selon Dalila. Puisque la solution n’existe pas, elle n’a ni équipe autour d’elle, ni argent, mais décide de l’inventer. Pour remplacer les couches jugées trop infantilisantes, elle invente alors Peelou, un pyjama étanche fabriqué au Portugal, pour les enfants de 4 à 6 ans, dans un premier temps. Avec sa détermination et sa motivation, Dalila entend mettre un terme aux machines à laver quotidiennes et redonner un peu de sérénité à ses enfants.

La naissance du pyjama Peelou

Certaine que son invention va convaincre, la jeune femme de 37 ans frappe à la porte de l’association Les Déterminés. Cette dernière propose des formations adaptées et lui permet de devenir lauréate de la French Tech Tremplin. Le prix de 42 000 € et l’accompagnement d’un an, gagnés sur ce concours d’innovation, lui permettent de lancer son Peelou. Aujourd’hui, elle s’est entourée de trois autres femmes pour réussir son projet : « l’une est experte en communication, l’autre modéliste, la troisième spécialiste du marketing ». Après sept mois de tests de tissus, de recherches, elles s’arrêtent sur des matières certifiées Oeko-Tex, pour un vêtement respectueux de l’environnement. Après avoir fait tester le Peelou à six enfants, dont celui de Dalila, le pyjama convainc. Les draps sont secs et le produit est lancé en fabrication.

Le pyjama Peelou, qu’est-ce que c’est ?

Peelou, c’est : « Pee comme pipi en anglais, et peelou pour rappeler le terme réconfortant pilou pilou », explique Dalila au site Ouest France. Ce dernier se compose de deux pièces (haut et bas) et est constitué de six couches absorbantes, dissimulées dans le boxer et dans l’insert du pyjama. Au petit matin, seules ces parties du pyjama sont mouillées. Il suffit de les passer dans la machine à laver et de les sécher en 24 h environ. L’avantage étant de ne plus changer la totalité des draps chaque matin. Quant à l’enfant, finies les sensations d’inconfort lorsqu’il est mouillé des cuisses au thorax, comme ce peut être le cas parfois. Pour tenter de convaincre les parents, mais également les industriels,

Dalila a lancé une campagne de financement participatif sur Ulule, au prix de 99 € le pyjama. Un prix que l’on pourrait considérer comme un peu élevé, mais le jeu en vaut la chandelle. En effet, plus de machine à laver quotidienne ni de sèche-linge, avec à la clé, des économies d’eau et d’électricité évidemment. Les premières livraisons sont prévues pour juillet 2023 et nous souhaitons tout le succès possible à cette inventrice ! Plus d’informations : peelou.fr / Ulule