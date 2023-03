Pelagion HydroBlade : une start-up invente une moto des mers équipée de foils, inspirée du film Star Wars

Vous connaissez le film Le retour du Jedi, Star Wars, épisode VI, sorti en 1983. Dans ce film, vous pouvez apercevoir les acteurs de déplacer sur des motos volantes appelés speeder bikes. Une start-up américaine, Pelagion, vient de sortir un modèle qui y ressemble fortement, mais qui n’est pas de la science-fiction à priori. Son nom : l’e-foil HydroBlade, un engin équipé de deux batteries, de deux moteurs et d’un guidon. Un nouveau mode de déplacement qui repousse les limites de la technologie des sports nautiques. Ses capacités de direction avancées procurent une sensation comparable à la conduite d’un deux-roues, tout en procurant un contrôle précis et une confiance sur l’eau. Découverte de cette invention qui pourrait faire des émules lors de futures vacances.

L’e-foil HydroBlade, qu’est-ce que c’est ?

Les planches à foils électriques sont désormais nombreuses sur le marché des nouveaux sports nautiques et elles ont un fonctionnement assez similaire. L’HydroBlade avec ses deux moteurs, son guidon et ses deux batteries externes se distingue d’autres planches, par sa conception. Ce dernier est actuellement un prototype développé par la start-up Pelagion basée en Floride. Concrètement, le corps principal de l’engin reste au niveau de la surface à faible vitesse, mais lorsqu’il accélère, il se soulève littéralement sur les foils avant et arrière. À la différence des foils existants, il est propulsé non plus par un, mais par deux moteurs électriques montés sur le foil arrière. Ils ont 8 kW de puissance de pointe et 5 kW de puissance continue.

Quelques données techniques…

Selon les données du fabricant, les moteurs permettraient à l’HydroBlade de filer à la vitesse de 70 km/h. Pour la charge des batteries, il est estimé à 4 h pour les deux batteries au lithium de 5,5 kWh, permettant d’obtenir une autonomie d’environ 4 h. Les deux batteries de 29 kg chacune s’expose à la vue de tous. Elles ne sont pas cachées à l’intérieur, comme c’est souvent le cas sur les autres engins de ce type. La conception originale de l’HydroBlade est censée réduire son poids à 104 kg et à faciliter la production de l’engin. Les batteries amovibles peuvent donc être rechargées facilement et remplacées en quelques secondes.

Des tests déjà effectués

Un prototype de l’HydroBlade vient d’être testé en mer dans le sud de la Floride. L’objectif étant de prouver que le guidon qui se replie, à plat sur le pont, est parfaitement fonctionnel et apporte l’aide nécessaire au conducteur pour assurer la stabilité de l’engin. Ce guidon est également équipé d’un support pour Smartphone, afin de pouvoir suivre les statistiques en temps réel : distance parcourue, niveau d’autonomie de la batterie, vitesse, etc. L’engin mesure 3.5 m de long. Les premiers essais attestent qu’il serait très maniable et léger, grâce à la conception de sa coque faite d’un matériau composite léger non spécifié. Ce dernier est recouvert d’un revêtement ABS, résistant aux copeaux et aux chocs. Selon Pelagion, si l’HydroBlade venait à être commercialisé, il devrait coûter environ 20 000 $. Un engin qui ne sera donc pas à la portée de toutes les bourses. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Pelagion.com.