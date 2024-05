Picea : Home Power Solutions dévoile une nouvelle batterie résidentielle à hydrogène (1 500 kWh)

Vecteur énergétique d’avenir, l’hydrogène « vert » se présente comme une excellente alternative aux hydrocarbures fossiles. Il peut être converti en chaleur, en électricité ou en force motrice, et il n’émet pas de CO2, contrairement au gaz naturel dont l’émission est évaluée en moyenne à 11,10 kgCO2/kgH2, selon l’ADEME. L’hydrogène renouvelable et bas-carbone offre de nombreux avantages, voilà pourquoi de plus en plus d’entreprises s’y intéressent actuellement, à l’instar de Home Power Solutions. Cette société allemande a conçu une batterie résidentielle équipée d’un électrolyseur intégré et d’une pile à combustion pour produire de l’électricité à partir du H₂. La nouvelle version de ce système, Picea 2, est encore plus performante et pratique.

Un modèle simple d’installation

Par rapport au premier modèle, le Picea 2 a été conçu pour être facile à installer, y compris dans une pièce avec un plafond bas. Il est 70 % plus léger et sa hauteur est également inférieure à celle de la version précédente. À noter que la société allemande n’a pas fait ce choix pour répondre uniquement aux besoins des utilisateurs, mais aussi pour atteindre un objectif précis. « Notre stratégie de croissance consiste à atteindre le marché le plus rapidement possible, avec les entreprises d’installation […] Grâce à toutes les améliorations, en particulier celles qui facilitent le processus d’installation, nous avons créé des conditions importantes pour des partenariats à long terme », indique Zeyad Abul-Ella, PDG de Home Power Solutions. Pour information, le Picea 2 peut être installé dans un espace de 1,62 m². Le centre énergétique peut être placé dans la buanderie ou au sous-sol ; tandis que le réservoir de stockage d’hydrogène est destiné à être installé à l’extérieur du logement. Une application dédiée permet aux utilisateurs de contrôler et de surveiller tous les composants du système.

Une production d’électricité sans émission de CO2

Relié à un système photovoltaïque, le Picea 2 permet une alimentation électrique sans carbone, indépendante du réseau toute l’année. Il est basé sur une technologie « Power-to-Gas », permettant aux maisons unifamiliales et bifamiliales de disposer d’une électricité verte en toute saison. Il n’y a pas d’émission de CO2 ni de gaz d’échappement. Par ailleurs, cette batterie de stockage d’énergie n’émet pas de bruit et est sans danger pour les animaux. Home Power Solutions affirme qu’avec ce dispositif, ils ont « développé une solution unique au monde qui stocke l’énergie solaire sous forme d’hydrogène et peut la restituer à la demande 365 jours par an ». La capacité de stockage du Picea 2 est de 1 500 kWh, largement supérieur à celle des batteries domestiques proposées sur le marché, qui se situe généralement de 3 à 14 kWh. Bref, plusieurs améliorations ont été apportées à cette nouvelle version, entre autres en termes de performance, de praticité, de production d’énergie…

Stockage d’énergie à court et à long terme

Comme la version précédente, le Picea 2 peut stocker de l’énergie à court et à long terme. Pendant la journée, le soleil charge la batterie, permettant aux utilisateurs de disposer de suffisamment d’électricité le soir. En hiver, en raison du niveau d’ensoleillement faible, l’électricité est produite à partir d’hydrogène, grâce à un électrolyseur intégré. Notons que c’est l’excédent d’énergie stocké en été que l’appareil utilise pour produire du H₂. Hormis cela, le Picea 2 met également à la disposition du ménage la chaleur perdue au cours de la production, du stockage et de l’utilisation de l’énergie, afin de leur permettre d’économiser sur leurs coûts de chauffage.

En plus de l'électricité propre, il contribue aussi au chauffage et à l'approvisionnement en air frais. Selon HPS, il n'existe « rien de comparable sur le marché mondial ». Plus d'informations : homepowersolutions.de.