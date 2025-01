Polar Night Energy dévoile plus grande batterie au sable au monde, pilotée par une IA

La start-up finlandaise Polar Night Energy a déployé sa première batterie au sable sur le marché en 2022. Exploitée par Vatajankoski, celle-ci se trouve dans une centrale électrique gérée par le fournisseur d’énergie finlandais lui-même. Elle mesure 4 mètres de large pour 7 mètres de long et contient du sable chauffé à 500 degrés. Et comme si cela ne suffisait pas, Polar Night Energy construit actuellement à Pornainen, dans le sud de la Finlande, la plus grande batterie au sable au monde. L’infrastructure énergétique qui fait 15 mètres de diamètre et 13 mètres de haut est censée entrer en service dans le courant de l’été 2025.

Une très grande capacité de stockage

En attendant, la pose des câbles et des équipements électriques ainsi que l’installation de la tuyauterie sont actuellement en cours. Si tout se passe bien, les essais auront lieu dès le printemps prochain. Grâce à sa taille impressionnante, la batterie aura une capacité de stockage de 100 MWh ainsi qu’une puissance de sortie de 1 MW. Elle sera intégrée dans le réseau de chauffage géré par l’entreprise finlandaise Loviisan Lämpö. Afin d’optimiser les retombées économiques du projet et maximiser ses bénéfices environnementaux, il profitera de la solution d’intelligence artificielle (IA) de l’opérateur télécoms finlandais Elisa.

Optimiser le fonctionnement de la batterie

Le déploiement de cette solution intelligente devrait notamment permettre d’optimiser la charge de la batterie et sa contribution sur l’équilibrage de l’offre locale en matière de chauffage et d’électricité. À ce propos, une collaboration avec le gestionnaire de réseau de transport d’énergie finlandais Fingrid a été établie. « Le marché de l’électricité a changé. Aujourd’hui, les prix fluctuent rapidement et l’électricité est vendue sur plusieurs places de marché. Il n’est plus possible pour les humains de gérer seuls ce système complexe. Nous avons développé notre propre technologie d’optimisation basée sur l’IA, pour suivre l’évolution des marchés de l’électricité », a déclaré dans un communiqué le directeur du développement commercial de la société Elisa, Ville Väre.

Réduire l’empreinte carbone et mieux répondre à la demande

De son côté, Polar Night Energy a expliqué que la batterie géante permettra d’emmagasiner sous forme de chaleur le surplus de production des panneaux solaires et des éoliennes. Elle réduira ainsi la quantité de combustible nécessaire pour chauffer les bâtiments. L’énergie thermique stockée dans cette infrastructure pourra aussi servir pour le chauffage industriel.

Enfin, il convient de noter qu’en hiver, l’impressionnante capacité de stockage de 100 MWh devrait permettre de répondre à la demande de chauffage de la municipalité de Pornainen et de ses environs pendant près d’une semaine. Plus d’infos : elisa.com. Connaissiez-vous cette solution de stockage d’énergie Finlandaise ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .