Jusqu’à présent, le fameux Kola de 12 262 m de profondeur demeure le puits le plus profond creusé par l’Homme sur la Terre. Ce projet de forage était l’œuvre de la Russie. Les travaux avaient duré deux décennies. Ce n’est donc qu’après une trentaine d’années qu’un nouveau projet d’exploration de la planète a lieu. Il est mené par la Chine dans le but de permettre aux scientifiques d’étudier la structure interne de la Terre et de mieux comprendre son évolution. Les experts chinois prévoient de creuser un puits de 11 100 m de profondeur à travers la croûte terrestre. Il reste encore de grands efforts à fournir pour atteindre le manteau situé en moyenne à 30 000 m sous la surface. Le point sur ce projet impressionnant.

Le forage le plus profond en Chine

Ce nouveau site de forage se trouve dans le bassin du Tarim, à proximité de Taklimakan, le plus vaste désert du pays. Les travaux ont commencé fin mai 2023, selon l’agence de presse nationale chinoise Xinhua. Ce trou étroit devrait traverser une dizaine de strates continentales qui forment une partie de la croûte terrestre. Son fond devrait atteindre le système crétacé qui est composé de roches stratifiées, vieilles d’environ 145 millions d’années.

Dirigé par le groupe China National Petroleum Corporation, ce grand projet devrait être terminé en 457 jours (approximativement 15 mois). Les médias d’État chinois le qualifient comme « un jalon dans l’exploration de la Terre profonde par la Chine ». Selon Sun Jinsheng, un membre de l’Académie chinoise d’ingénierie, les travaux de forage qui attendent ces professionnels seront complexes.

Les objectifs principaux de ces travaux

Ce projet contribue à concrétiser la stratégie d’exploration abordée par le président chinois Xi Jinping lors de son premier discours devant une assemblée de scientifiques en 2021. Le chef d’État a évoqué sa vision d’explorer de nouvelles frontières sous la surface de la Terre. Ce projet de forage de la croûte terrestre permettra aux chercheurs d’en apprendre davantage sur l’intérieur de notre planète. Il procurera également des informations essentielles pour de futures recherches géoscientifiques.

Wang Chunsheng, un expert technique, estime que ce projet est une tentative audacieuse de découvrir les zones inconnues sous la surface de notre planète. Ce qui permettra de dépasser les limites de la compréhension humaine. Outre cela, ce nouveau forage est une opportunité de repérer les ressources minérales et énergétiques dans la région du Xinjiang. Il est bon de noter que cette dernière est réputée pour sa richesse en gisements de pétrole et de minéraux. Récemment, la société de raffinage Sinopec a dévoilé la découverte d’importants flux de pétrole et de gaz dans un puits de plus de 8 500 m de profondeur dans cette région. Enfin, les données recueillies au sein de la croûte terrestre pourraient être analysées pour évaluer les risques de séismes ou d’éruptions volcaniques. Plus d’informations : New Scientist