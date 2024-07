Power Panel Gen20 : un dispositif solaire portable qui produit de l’énergie, filtre et chauffe l’eau

Le Gen20 est un générateur solaire pas comme les autres. En plus de pouvoir produire de l’électricité grâce à l’énergie solaire, il peut filtrer l’eau et produire de l’eau chaude. Il est même possible de l’équiper d’un module de dessalement pour permettre d’exploiter l’eau de mer à des fins de consommation. L’appareil adopte une conception portable, ce qui le rend idéal pour la vie hors réseau. D’après Power Panel, son produit promet d’être utile lors de missions d’urgence à la suite, par exemple, d’une catastrophe naturelle. Il est fabriqué à Oxford, dans le Michigan, aux États-Unis. Le Gen20 ressemble plus précisément à une sorte de citerne à laquelle sont fixés quatre panneaux solaires.

Des cellules solaires HJT

Les modules solaires hybrides électriques-thermiques utilisent la technologie HJT (hétérojonction) et sont de type N. Chacun renferme 28 cellules offrant au total 540 watts de puissance crête. Pour stocker l’électricité produite, le fabricant a prévu deux batteries au plomb de 12 V totalisant une capacité de 2,4 kWh. Le système a été conçu de façon à pouvoir filtrer jusqu’à environ 750 litres d’eau par heure via ses propres moyens. Pour purifier l’eau, le Gen20 est doté d’un filtre à sédiments de 5 microns connecté à des tubes de 7,6 mètres. Par ailleurs, il est question d’un réservoir d’eau chaude d’environ 200 litres.

Des ports USB sont au rendez-vous

Il convient de noter que les panneaux solaires accusent une capacité de production thermique de 2,5 kW. Le Power Panel Gen20 comporte aussi 8 ports USB de type 2 pour permettre de recharger divers appareils portables. Comme si cela ne suffisait pas, le constructeur a prévu un câble auxiliaire de 20 ampères qui peut être contrôlé par interrupteur. Le poids à vide de l’ensemble varie de 110 kg à 204 kg, en fonction des modules installés. On sait aussi que l’appareil peut être monté en moins de deux heures.

Quid de la disponibilité ?

Dans des pays comme les États-Unis, le Gen20 bénéficie d’un allègement fiscal grâce à sa conception favorisant l’utilisation de l’énergie solaire qui, rappelons-le, est une énergie renouvelable. Il est d’ores et déjà disponible à l’achat au niveau mondial. En 2020, un Gen20 a été déployé à Dos Bocas, à Porto Rico, en soutien à une communauté de montagne durement touchée par l’ouragan Maria. Plus récemment, en février 2022, deux exemplaires ont été expédiés en Ukraine. Pour info, Power Panel a vu le jour en 2015. L’entreprise a été fondée par Rob Kornahrens qui est également derrière la société d’installation solaire Advanced Green. Plus d’infos : powerpanel.com. Que pensez-vous de ce générateur solaire ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .