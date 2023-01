PROPS™ : l’invention d’une valise innovante qui se transforme en table d’appoint

Si votre profession vous demande de nombreux déplacements et des heures interminables d’attente dans les aéroports, vous avez peut-être déjà rencontré ce problème. Puisque vous devez attendre au minimum deux heures avant de décoller, autant utiliser ce temps pour travailler. Ils sont nombreux les télétravailleurs des aéroports à optimiser leur journée lors des temps d’attente. Si vous pratiquez cette activité, vous installez alors votre PC sur vos genoux, éventuellement sur le siège qui jouxte le vôtre, mais avouons que c’est peu commode. Pour proposer une vraie solution à cette pratique du travail, une start-up dénommée Props invente un ingénieux système de « bagage avec des pieds », la valise Props luggage ! Découverte.

Props luggage, qu’est-ce que c’est ?

Cette invention semble tout droit sortie d’un film de James Bond et se définit simplement par un bagage avec des pieds. Il s’agit d’une valise cabine, sous laquelle se trouve un ingénieux système qui la transforme en table d’appoint. Cette ingénieuse invention répond à un réel besoin des travailleurs nomades. Combien sont-ils, chaque jour, à chercher un support pour poser leurs ordinateurs dans des lieux inadaptés au travail ? Bien sûr, les espaces de travail se multiplient dans les gares, aéroports et même centres commerciaux, mais ils sont souvent déjà complets !

Quelques caractéristiques techniques

Le Props luggage est conçu en polycarbonate durable et peut supporter jusqu’à 15 kg de poids sur ses pieds. Lorsqu’il est sous la forme d’une valise, il dispose de roulettes modernes qui permettent des déplacements faciles. Et pour qu’il devienne une table d’appoint, dépliez seulement le dispositif qui se trouve sous la valise, à la manière d’une table pliante de camping par exemple. En plus, il dispose d’un verrou TSA intégré qui est bien utile pour les voyageurs, mais également aux agents habilités par la TSA. Rappelons qu’aux États-Unis, vous devez laisser les autorités américaines ouvrir votre valise. Les cadenas certifiés TSA leur permettent donc d’ouvrir votre valise, sans votre permission et sans abîmer votre système de fermeture. Ingénieuse cette valise, non ?

Combien coûte cette valise originale ?

La valise Props luggage est disponible sur le site officiel au prix de 399 $ en quatre coloris différents (Midnight, Graphite, Ice, Ivory). Elle dispose d’une poignée télescopique et de roulettes qui peuvent pivoter jusqu’à 360°. Le système de pieds Props est en attente de brevet, mais les clients qui ont déjà acheté le produit sont apparemment satisfaits de la qualité. Elle se dote par ailleurs d’un système de garniture de compression intérieure et de poignées de transport.

Sur les côtés et en bas et de fermetures Éclair YKK, la serrure approuvée par la TSA est à combinaison intégrée pour un maximum de sécurité. Props est l’une des rares valises rigides faciles à ranger et à ouvrir grâce à l’ouverture sur le dessus que vous pouvez directement utiliser en la posant sur ses pieds. Ce qui peut aussi vous éviter de la poser sur un meuble ou un lit lorsque vous serez arrivés à destination. Le prix est assez conséquent, il faut le reconnaître, mais c’est le prix à payer pour ne plus avoir à chercher un endroit pour travailler quand vous devrez attendre des heures à l’aéroport et c’est plutôt une excellente invention ! Plus d’informations : propsluggage.com.