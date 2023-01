Mitsubishi dévoile un concept de camion aménagé avec un habitacle ouvrant, destiné aux travailleurs nomades

Suite à la crise sanitaire mondiale de ces deux dernières années, le télétravail est devenu une nouvelle norme pour les travailleurs du monde entier. Après la crise de la COVID-19, de nombreuses entreprises ont fait le choix de conserver des journées de télétravail pour leurs employés. Certains salariés, eux, ont choisi le télétravail comme nouveau mode de vie. Ils n’hésitent plus à devenir des travailleurs nomades, exerçant leur métier au bout du monde ! Pour répondre à cette nouvelle demande des travailleurs nomades, Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation présente un nouveau concept de véhicule : le NOMADPro CANTER. Un camion aménagé qui permet de travailler tout en se reconnectant à la nature. Découverte.

Quel est ce nouveau concept ?

Devant la demande croissante des entreprises et des salariés pour le travail à distance, Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) dévoile un nouveau concept de camion, au design étonnant. Un design qui axe le véhicule sur la polyvalence du châssis du Canter et qui permet de multiples utilisations. Karl Deppen, président et PDG de MFTBC, présente le “NOMADPro CANTER” comme un véhicule concept qui peut être utilisé comme un bureau à distance. Le concept repose sur le camion Canter léger FUSO, remodelé pour proposer un lieu de travail confortable et totalement mobile à ceux qui souhaitent travailler à distance. Et ce, dans un environnement semblable à celui d’un appartement.

Quelques caractéristiques techniques

Le NOMADPro CANTER dispose des deux roues motrices du modèle Canter et se dote d’une carrosserie à ailes. Au Japon, ce type de petit camion nomade est très populaire et il commence à intéresser de nombreux pays du monde. Avec la démocratisation du télétravail, chacun recherche de nouvelles possibilités pour utiliser ces véhicules. Ainsi, l’intérieur du NOMADPro CANTER s’équipe d’une table et de bancs mobiles qui se rangent en quelques minutes, conférant ainsi un espace pour un vrai poste de travail ou un lieu de réunion pour deux personnes.

Puisqu’il se destine à la vie nomade, il est également équipé d’un lit escamotable pour deux personnes, d’une petite cuisine, d’un lavabo et d’une douche. L’une des parois du petit camion peut être ouverte en totalité et sert d’auvent. Elle permet de travailler à l’intérieur tout en profitant d’une vue splendide ou d’une météo clémente.

Un concept dont la commercialisation n’est pas prévue

Pour le moment, la marque précise que ce camion pour les nomades numériques n’est pas destiné à la commercialisation. En revanche, il fera l’objet d’une tournée des salons automobiles du Japon tout au long de l’année 2023. Mitsubishi précise que ce véhicule n’est qu’un conceptpour le moment, mais qu’il pourrait devenir réalité si la demande était importante.

Certains ont pris goût au travail à distance et n’hésitent plus à s’isoler en pleine nature, tout en restant productifs. Le camion nomade pourrait s’imposer dans les années à venir, car il procure la possibilité de découvrir le monde tout en continuant à travailler. Ce qui n’est pas le cas d’un studio de jardin installé à domicile. Il est vraiment génial ce petit camion, non ? Plus d’informations : mitsubishi-fuso.com