Protectiv™ Rainbow : un masque de fabrication française réutilisable à l’infini et lavable au lave-vaisselle

Il y a quelques mois encore, le masque était réservé aux soignants, et encore on ne le voyait souvent qu’au bloc opératoire. Il n’était donc pas forcément à améliorer ! Aujourd’hui le masque est devenu un produit de consommation quotidienne et les entreprises se penchent sur des modèles innovants et performants.

C’est le cas, avec Dedienne Multiplasturgy Group, une entreprise de l’Eure, qui vient de développer un masque réutilisable à l’infini et lavable… au lave-vaisselle ! Devant les tergiversations actuelles sur les masques quant aux lavages à 40° ou 60°, l’utilisation du tissu ou du jetable… L’entreprise normande coupe court à toutes suppositions : ce sera le lavage au lave-vaisselle !

Le masque choisi par les français est souvent jetable, car il ne demande pas d’entretien et coûte beaucoup moins cher que les réutilisables. Mais la menace écologique est énorme, ces masques sont encore difficilement recyclables et se retrouvent souvent dans la Nature. L’incivilité de certains n’est plus un secret malheureusement !

L’entreprise Dedienne Multiplasturgy Group, qui subit la crise économique de plein fouet décide d’orienter sa production vers un masque innovant. A l’origine, l’entreprise travaillait avec l’aéronautique et l’automobile, deux secteurs qui ont vu leurs activités chuter de manière vertigineuse. D’abord, ils se dirigent vers la production de visières, puis de masques au moment où la France en manquait terriblement.

Un masque révolutionnaire

Fabrique en techno-polymères, il peut être stérilisé à l’eau bouillante ou passer au lave-vaisselle. Il est donc réutilisable à l’infini pour sa structure. Les filtres fournis sont eux, réutilisables 10 fois et lavables… au four ! Protectiv Rainbow c’est son nom, se vend actuellement 24€ sur le site de l’entreprise et ce serait « un masque pour la vie » !

Crédit photo : Protectiv by Dedienne

La diminution de l’impact écologique est énorme puisqu’il représente 370 fois moins de déchets qu’un jetable sur 100 jours. 24€ le masque, cela représente donc un coût de 0.24 centimes par jour environ.