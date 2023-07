Quels sont les avantages et les inconvénients de la technologie Wifi 7 ?

Si vous recevez le Wi-Fi via une box internet classique, depuis 2019, vous utilisez normalement le Wi-Fi 6 (802.11 ax) dernière génération de connexion sans fil qui a logiquement succédé au Wi-Fi 5 (802.11 aC) qui avait été lancé en 2014. La dernière version nous aurait fait gagner en rapidité avec une hausse des temps de réaction de 40 %. Les technologies évoluent, et bientôt, nous devrions voir arriver dans nos foyers, la technologie Wi-Fi 7 (802.11 b e). Cette nouvelle technologie, qui a été présentée en 2018, devrait être opérationnelle en mai 2024. Mais, que nous apportera cette nouvelle technologie ? Quels devraient être ses avantages, mais également ses inconvénients ? Nous allons tout vous expliquer.

Le Wifi-7 qu’est-ce que c’est exactement ?

Cette nouvelle technologie est d’abord la promesse d’une vitesse encore plus rapide, avec un enjeu devenu crucial pour le télétravail par exemple. Aujourd’hui, tout doit aller vite, très vite, nous n’avons plus le temps de patienter comme au bon vieux temps du modem 56 K pour ceux qui s’en souviennent. Bref, le Wifi-7 devrait permettre une connexion allant jusqu’à 30 Gbit/s, soit plus de trois fois la vitesse maximale du Wi-Fi 6. À l’évidence, les transferts de données, le streaming et les vidéos en ligne devraient passer comme une lettre à la poste. L’idée étant par ailleurs que l’on puisse directement bénéficier du Wifi-7 sur une box RED, Sosh ou Bouygues Telecom, en évitant tout engagement sur box internet. Une connexion fluide, rapide et stable, mais à partir d’un matériel existant ou destiné au Wifi-7.

Quels seront les avantages du Wifi-7 ?

Le Wifi-7, comme nous vous l’avons dit, sera donc plus rapide, mais elle est surtout créée pour pouvoir gérer les augmentations de trafic dans le monde, comme nous l’indique le site Le Monde de l’Informatique. L’avènement du télétravail, l’ère du tout numérique où le moindre document est dématérialisé, font que la connexion doit être rapide, toujours plus rapide pour satisfaire nos besoins croissants de connexion. Le Wi-Fi 7 devrait aussi permettre de réduire la latence grâce à des améliorations telles que la transmission de données en mode full duplex et une meilleure gestion des canaux. Enfin, cette technologie devrait aussi améliorer la qualité de votre connexion, réduire les interférences, les coupures.

Quels seront les inconvénients potentiels du Wifi-7 ?

Toute nouvelle technologie ou invention a ses avantages, mais également ses inconvénients. Bien que le Wifi-7 ne soit pas encore en service, il est fort possible que le prix de l’abonnement soit plus élevé qu’avec le Wifi-6 pour en profiter. Il reste donc à savoir si le Wifi-7 deviendra une norme « obligatoire » ou si les consommateurs que nous sommes auront le choix de conserver leur Wifi-6. L’autre inconvénient sera probablement de devoir changer de matériel, pour des appareils qui fonctionnent avec le Wifi-7, ce sera le cas de nombreux appareils : smartphone, routeur, tablette, ordinateur, smart TV, etc. Un coût à prévoir pour les utilisateurs, et une probable conséquence environnementale. En effet, que faire des boxes internet devenues obsolètes, par exemple ? Et, quel sera l’impact des interférences du Wifi- 7 sur les appareils électroniques, sur la biodiversité ? Des questions qui trouveront forcément une réponse dans les mois à venir, mais il n’est pas certain que ces réponses conviennent à tous les utilisateurs !