Test du routeur Mercusys Halo AX6000 (Mesh et Wi-Fi 6)

Vous possédez une grande maison ou une connexion Wi-Fi laborieuse ? En optant pour une solution Wi-Fi Mesh, vous pourriez bien profiter d’une « connexion à tous les étages ». Le système Wi-Fi Mesh est une technologie de réseau sans fil qui utilise plusieurs points d’accès (ou nœuds) pour créer un réseau étendu et fiable dans une zone de couverture plus large. Les nœuds du système Wi-Fi Mesh communiquent entre eux pour créer un réseau sans fil unifié. Ce qui permet aux utilisateurs de se déplacer librement dans la zone de couverture, sans avoir à se reconnecter à un nouveau point d’accès.

Présentation du Mesh AX6000 de Mercusys

Le nouveau système Wi-Fi 6 Mesh AX6000 proposé par la marque Mercusys va vous assurer une couverture totale d’une maison qui pourrait avoir une surface de 800 m². Il se destine aussi aux entreprises, puisqu’il est possible de connecter 150 appareils simultanément. Avec un éventuel débit de 6000 Mbps – 4804 Mbps sur 5 GHz et 1148 Mbps sur 2,4 GHz, vous pourrez vous connecter dans les moindres recoins de votre domicile, même ceux les plus éloignés du routeur. Pour faciliter encore la connexion et la prise en main, il se dote d’un seul nom et d’un mot de passe Wi-Fi unique. Grâce à l’application dédiée, vous pourrez gérer votre réseau le plus facilement du monde. Par la mêmeoccasion, grâce au système de contrôle parental, il vous sera possible de gérer le temps et le contenu en ligne de vos adolescents et enfants.

Équipé du Wi-Fi 6 bibandes avec un débit allant jusqu’à 6 000 Mbps, il améliore toutes les conditions de connexion : rapidité, efficacité, débit et vous donne particulièrement accès au Wi-Fi, là où rien ne passait avant son installation. En connectant une clé streaming, de type Fire Stick, vous n’aurez plus aucune latence ni aucune coupure d’image en attente d’une potentielle connexion, lorsque vous regardez une série sur Netflix ! Mercusys affirme que la connexion est 11 % plus rapide qu’avec une connexion normale.

Halo H90X Wi-Fi 6 Mesh AX6000 de Mercusys, la solution Wi-Fi à portée de tous

Lorsque l’on télétravaille ou que l’on a un adolescent passant son temps libre sur une console de jeu à lamaison, quoi de plus horripilant que de voir sa connexion ramer ! Le système innovant proposé par Mercusys s’adapte aux besoins de toute la famille, qui profite simultanément de la même capacité de connexion au réseau Wi-Fi de la box internet. De plus, grâce à sa technologie embarquée, le système Halo connecte automatiquement vos téléphones, tablettes ou télévisions connectées au nœud le plus rapide. Plus de chutes de signal, de ralentissement du Wi-Fi, de coupures de vos vidéos ni de vos séries préférées. Afin de concentrer la force du signal vers les appareils, il prend en charge la technologie Beamforming. Cette dernière étant une technique de traitement du signal utilisée dans les systèmes de communication sans fil pour améliorer la qualité du signal reçu par le récepteur. Le but de la formation de faisceaux est de concentrer le signal transmis vers une direction ou une cible spécifique, tout en minimisant l’intensité du signal dans les autres directions.

Déballage et installation

Le carton d’emballage contient deux modules, sachez qu’il existe un pack contenant trois bornes au total. Le Mercusys est livré avec deux blocs d’alimentation et un cordon RJ45 jaune d’un mètre. Par ailleurs, on retrouve également une notice et un guide de démarrage rapide.

Pour l’installation, Mercusys tient ses promesses. Il suffit de brancher l’alimentation des bornes sur une prise de courant et d’attendre que les LED se stabilisent (en bleu). On lance l’application dédiée et l’on suit les étapes. L’application va vous demander de vous connecter au module « mère », celui qui est connecté à la box de votre bureau ou de votre maison. Sur l’application, vous pouvez facilement les différencier avec le numéro se trouvant au dos de chaque module.

Le système Wi-Fi 6 Mesh AX6000 se dote d’un port 2,5 Gbps et de deux ports Gigabit pour vous permettre de profiter partout d’une vitesse à très haut débit. Il suffit de brancher vos appareils directement dans les ports prévus pour obtenir une connexion ultra-rapide. Aucune connaissance technique n’est requise pour installer le système, il suffit de suivre, pas à pas, les instructions d’installation s’affichant sur l’application.

Vous pourrez également configurer le profil de chaque utilisateur. Cela, afin de pouvoir définir des contrôles d’accès pour les enfants ou une limitation de temps d’utilisation. Vous pourrez par ailleurs bloquer les contenus ou sites web inappropriés à l’âge des utilisateurs.

Les caractéristiques techniques détaillées

Normes Wi-Fi : Wi-Fi 6 / IEEE 802.11 ax/ac/n/a 5 GHz / IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz

Débits Wi-Fi : 4804 Mbps on 5 GHz, 1148 Mbps on 2.4 GHz

Sensibilité Réception : 2.4 GHz : 11g 6Mbps:-96dBm / 11g 54Mbps:-78dBm / 11ax HE20 MCS11:-66dBm / 11ax HE40 MCS11:-62.5dBm et 5 GHz : 11a 6Mbps:-94.5dBm / 11a 54Mbps:-77dBm / 11ac VHT20 MCS8:-72.5dBm / 11ax HE80 MCS11:-59dBm / 11ax HE160 MCS11:-55dBm

Puissance Transmission en 2.4 GHz < 20dBm (EIRP) et en 5 GHz < 23dBm (EIRP)

Sécurité Wi-Fi : WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3

Protocole Mesh : 802.11k/v/r

Type WAN : Dynamic IP/Static IP/PPPoE/L2TP/PPTP

Sécurité Firewall : SPI Firewall

Protocoles : Supports IPv4 and IPv6

Dimensions : 150 × 94 × 86,7 mm

Interfaces : 1× 2.5 Gbps Port + 2× Gigabit Ports (WAN/LAN auto-sensing)

Température de fonctionnement : de 0 °C à 40 °C

Humidité de fonctionnement : de 10 % à 90 % sans condensation

Humidité de stockage : de 5 % à 90 % sans condensation

Conclusion

L’installation est ultra-simple et vraiment à la portée de tous. Il suffit de quelques minutes pour brancher, connecter et paramétrer l’ensemble Mesh de Mercusys. Les débits sont excellents et ils permettent de profiter pleinement du Wi-Fi dans toute la maison. Les modules sont compacts et arborent un design des plus minimalistes. La traduction de l’application Android est assez approximative, mais parfaitement compréhensible. Quant au prix, le pack MERCUSYS AX3000 Wi-Fi 6 Mesh est proposé à seulement 136,66 € sur Amazon. Un tarif très correct si vous cherchez une solution simple et rapide pour étendre votre réseau Wi-Fi dans une grande maison ou pour un usage professionnel.

Les plus

Un prix très correct

Facile à installer

Des modules compacts

Les moins

Une traduction approximative de l’application

