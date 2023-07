Low Tech : comment fabriquer un amplificateur Wi-Fi avec une canette pour booster votre connexion au camping

Dans quelques jours ou quelques semaines, vous arriverez sur votre lieu de vacances. Et même si nous serons peu nombreux à le reconnaître, l’une des premières choses que nous ferons sera de tester le réseau internet ! Nous aurons beau dire que nous voulons des vacances déconnectées, nous nous assurons quand même de pouvoir rester connectés « au cas où », en trouvant mille excuses pour ne pas se déconnecter totalement. Et parfois, c’est la mauvaise surprise qui vous attend de ce côté-là ! Pas de Wi-Fi, pas de 5 G et une connexion 4 G qui laisse à désirer ! Il existe quelques moyens de booster le réseau du camping, de vous connecter malgré un réseau pourri. Et on vous explique même comment tenter de fabriquer un amplificateur de Wi-Fi avec les moyens du bord ! Cela peut toujours servir. Découverte.

Comment booster votre connexion Wi-Fi au camping ?

Si vous rencontrez des problèmes de connexion Wi-Fi lors de votre séjour au camping, il existe des solutions pour améliorer la qualité de votre réseau. L’utilisation d’un amplificateur Wi-Fi peut être la clé pour booster votre signal et améliorer vos connexions internet. Un amplificateur Wi-Fi capte le signal original, l’amplifie en augmentant sa puissance, puis le retransmet. C’est une solution simple et rapide à installer qui évite de devoir tirer un câble entre votre box et vos appareils. Ce dispositif vous permet d‘étendre la portée de votre signal Wi-Fi lorsque votre routeur est trop éloigné et de profiter d’un meilleur débit. Cependant, il est important de noter que l’efficacité de l’amplificateur peut être affectée par des facteurs tels que des murs épais, des appareils électroménagers ou des objets réfléchissants qui perturbent le signal. Retrouvez tous les amplificateurs ou boosters de Wi-Fi sur Amazon.

Comment vous connecter au Wi-Fi en vacances ?

Vous n’avez pas forcément envie de payer une connexion Wi-Fi, au camping, qui sera peut-être aléatoire, mais qui vous coûtera le prix d’un restaurant pour deux personnes à coup sûr ! Si vous restez en France, vous pouvez utiliser votre forfait mobile, en partage de connexion. Attention, avant de partir, vérifiez votre quantité de data (Go) disponible et le cas échéant, optez pour un forfait à 100, 120 ou 250 G, vous devriez être tranquilles pour toutes vos connexions. Vous pouvez également choisir de vous abonner à une clé 4 G via votre opérateur, cette clé vous permettra de transformer le réseau 4 G, en réseau Wi-Fi. Là encore, les data sont limitées, il faudra donc choisir une quantité de data suffisante pour vos besoins. Enfin, vous pouvez opter pour ce que l’on appelle des Hotspots Wi-Fi gratuits, disponibles dans la plupart des villes de France. Cependant, attention, la sécurité des données et la confidentialité ne sont pas toujours optimales.

Et si vous fabriquiez votre propre amplificateur ?

Si vous souhaitez fabriquer votre propre amplificateur de signal Wi-Fi, vous pouvez suivre ces étapes simples. Tout d’abord, rassemblez votre matériel, qui comprend une canette en aluminium de 50 cl, un cutter, une paire de ciseaux adaptée à la découpe de feuilles de métal ou une scie à métaux et une pastille adhésive de type Patafix.

Commencez par laver soigneusement la canette, puis détachez l’anneau qui l’entoure. Ensuite, découpez le bas de la canette grâce à une scie à métaux ou un cutter, en coupant juste au-dessus de la courbure inférieure. Veillez à ne pas complètement découper la canette lors de l’étape suivante, où vous découperez la partie supérieure de la canette pour créer la base de l’amplificateur.

Placez votre outil juste sous la courbure du contenant et découpez jusqu’à environ un ou deux centimètres de votre point de départ pour créer une zone d’attache. Une fois ces découpes terminées, ouvrez la canette sur toute sa hauteur et dépliez la feuille d’aluminium centrale.

Cela donnera à votre canette l’apparence d’un radar. Pour maintenir l’amplificateur en place sur le routeur, collez une pastille adhésive sous la base de l’amplificateur, sur ce qui était la face supérieure de la canette. L’installation de votre amplificateur dépend du type de routeur que vous possédez. Si votre routeur a une antenne extérieure, positionnez l’amplificateur de manière à ce que cette dernière passe à travers l’ouverture de la canette. Placez ensuite votre amplificateur derrière votre routeur, si celui-ci dispose d’une antenne interne ou près de l’antenne, si celle-ci est visible.

Précisons que nous n’avons pas testé ce tutoriel et que nous ne pouvons donc pas attester de sa véracité. Cependant, au regard de l’investissement financier proche de zéro euro, cela vaut peut-être le coup d’essayer. Au pire, cela vous aura fait perdre 10 min sur votre journée de vacances, ce qui n’est pas si terrible que cela ! Au mieux, vous obtiendrez un réseau Wi-Fi amplifié et en profiterez pour regarder une série supplémentaire !