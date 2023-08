Quiet Nerd dévoile un tutoriel pour construire un étonnant (et minimaliste) camping-car électrique tout-terrain

Avec plus de 110 000 abonnés et plus de 450 vidéos à son actif, Quiet Nerd est un créateur assez connu sur YouTube. Sa dernière vidéo intitulée « Building a Camper You Can Drive Around – Full Build & Night In The Forest » est un véritable succès. Postée le 15 juillet dernier, elle a déjà accumulé plus de 3,4 millions de vues au moment où nous écrivons cet article. Mais pourquoi un tel succès ? Eh bien, la séquence qui dure un plus de 40 min montre la construction d’un camping-car électrique DIY inventé par le vidéaste lui-même.

Un châssis en bois

La vidéo est assez détaillée, car elle dévoile les différentes étapes de la conception du véhicule. Le bricoleur commence par assembler le cadre en bois, dont les différentes parties sont reliées les unes aux autres par l’intermédiaire de plaques métalliques et de vis. A priori, n’importe qui pourrait construire ce camping-car tout-terrain, étant donné la simplicité du processus d’assemblage. Quiet Nerd affirme qu’il ne lui a fallu que quatre jours pour créer l’engin. Pour la suspension avant, le vidéaste a opté pour des roues de tondeuse à gazon, alors que l’essieu arrière comprend des trains de chenilles actionnés par une chaîne reliée à un moteur électrique.

Des composants bon marché

En ce qui concerne justement la motorisation, le bricoleur a opté pour un modèle de 24 V. Vu que la batterie qui alimente le système est de 12 V, il a dû utiliser un convertisseur DC/DC pour amplifier la tension électrique. Ce qui nous impressionne le plus avec ce camping-car DIY, c’est sa facilité de construction. Quiet Nerd a choisi des matériaux et des équipements que l’on peut se procurer facilement. Comme indiqué plus haut, il n’est apparemment pas nécessaire d’avoir des compétences particulières en bricolage pour le mettre au point.

Qu’en est-il des équipements ?

En plus des aspects mécaniques du véhicule, le Youtubeur n’a pas oublié de veiller au confort à bord. Des options de rangement suspendues sont ainsi prévues. Le camping-car est recouvert d’une serre pour mettre l’occupant à l’abri du vent et de la pluie. Et pour éviter qu’il ne devienne trop chaud à l’intérieur, il a utilisé une grande bâche jaune pour couvrir la majeure partie du film en plastique transparent. Deux phares LED sont également au rendez-vous et le véhicule posséderait une autonomie d’environ 2,5 heures.

Certes, le vidéaste semble privilégier le terme « tout-terrain » pour désigner ce camping-car hors du commun, mais vu la garde au sol relativement faible et la fragilité de la structure, il est difficile d’y croire. En tout cas, il s’agit d’une création qui mérite tous les éloges ! Plus d’informations : Quiet Nerd (Patreon)

