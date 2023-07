Raccordée à une éolienne flottante, Sealhyfe commence à produire de l’hydrogène vert en Europe

La Commission européenne a instauré le plan REPowerEu, en vue de réduire la dépendance des pays membres de l’UE aux combustibles fossiles importés de la Russie. Ainsi, elle soutient l’augmentation et l’accélération du déploiement des énergies renouvelables. Elle a fixé un objectif de produire dix millions de tonnes d’hydrogène vert et d’en importer dix millions de tonnes d’ici à 2030. Cette énergie propre pourrait contribuer de manière significative à réduire le recours au gaz naturel, au pétrole et au charbon dans les industries et les transports. Le projet pilote de production d’hydrogène en mer Sealhyfe constitue une réponse concrète à ce défi énergétique. Récemment, le système a été déplacé à une vingtaine de kilomètres au large du littoral atlantique. Il est branché au hub électrique du site d’essais SEM-REV de Centrale Nantes. Nous vous invitons à mieux connaître ce démonstrateur à travers cet article.

La phase d’expérimentation à quai, au niveau du Port de Saint-Nazaire

Le système pilote de production d’hydrogène vert Sealhyfe a été déployé au quai des Frégates sur une période de huit mois, de septembre 2022 à mai 2023. Il a été soumis à une série d’essais de mise en route afin de passer efficacement à la phase de démonstration. Cette première étape d’expérimentation a inclus des centaines de tests visant à évaluer avec précision le comportement et les performances de la plateforme. Selon l’entreprise, les données collectées seront comparées aux résultats enregistrés lors de la phase d’expérimentation en mer.

D’ailleurs, les résultats des tests réalisés à quai ont permis aux ingénieurs d’adapter les équipements à une opération offshore dans des conditions des plus difficiles. Ces travaux d’optimisation visent aussi à limiter les futures interventions de maintenance en mer. En amont de la phase 2, Lhyfe a pris soin de développer les outils logiciels et algorithmiques assurant un pilotage à distance du système. Une fois la phase 1 terminée, le groupe a profité de cette expérience pour améliorer le fonctionnement de l’ensemble de ses sites terrestres et offshore.

Le début de la phase d’essai au large du littoral atlantique

Lhyfe et ses partenaires aspirent à faire croître rapidement et concrètement la filière hydrogène dans le monde. Cette société européenne a déclaré que sa plateforme pilote Sealhyfe a commencé à produire de l’hydrogène vert depuis le 20 juin 2023. Selon elle, cette machine possède une capacité jusqu’à 400 kg par jour. Ses composants, dont l’électrolyseur de 1 MW conçu par Plug, ont été assemblés et construits en environ seize mois. Ils sont installés sur une plateforme d’approximativement 200 m², développée par GEPS Techno. Située dans l’océan Atlantique, à 20 km des côtes du Croisic, cette machine est connectée au hub sous-marin du site SEM-REV via un câble ombilical spécialisé. Les opérations de redémarrage et de mise en service ont été effectuées en seulement 48 h.

Lors de cette phase d’expérimentation en mer, cette technologie subira à plusieurs reprises les mêmes tests menés à quai. D’ailleurs, elle sera soumise à des tests supplémentaires spécifiques à l’offshore. Pour cela, des centaines de capteurs y sont fixés. Outre cela, à travers ce projet pilote, l’entreprise a défini certains objectifs tels que la production fiabilisée d’hydrogène en mer, la gestion du mouvement de la plateforme et la validation des logiciels et des algorithmes utilisés. Dans son communiqué de presse, Lhyfe a aussi abordé son projet de production d’hydrogène propre HOPE d’une puissance de 10 MW. Celui-ci est soutenu par la Commission européenne dans le cadre du « Clean Hydrogen Partnership ». Plus d’informations : Lhyfe.com

