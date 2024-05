Track 1000 : un réservoir à hydrogène liquide de 100 kg pour les camions offrant 1300 km d’autonomie

La Chine est l’un des pays les plus pollueurs au monde. Avec des émissions de CO2 qui dépassent les neuf milliards de tonnes par an, l’Empire du Milieu a besoin de toute urgence de solutions durables et radicales pour réduire son empreinte carbone. En ce sens, la China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) a annoncé avoir développé une solution qui devrait permettre aux camions de transport de marchandises de parcourir plus de 1000 km sans émettre de gaz à effet de serre. Celle-ci consiste en un système à hydrogène liquide d’une capacité de 100 kg. Baptisée Track 1000, elle serait conforme aux normes internationales en matière de stockage d’hydrogène. Autant dire qu’il s’agit d’une avancée qui ne devrait pas profiter uniquement à la Chine, mais à tous les pays.

Une première au monde

Il faut savoir que le pays asiatique n’est pas le seul à s’intéresser à ce type de technologie. En Europe, plus précisément en Allemagne, Daimler a développé un prototype de camion disposant de réservoirs d’hydrogène liquide d’une capacité totale de 80 kg. Avec un seul plein, le véhicule peut rouler sur une distance d’un peu plus de 1000 km. Concernant la solution inventée par les ingénieurs de la China Aerospace Science and Technology Corporation, il s’agit du premier système à hydrogène liquide de 100 kg à pouvoir être monté sur un poids lourd.

Un meilleur rendement ?

Compte tenu de cette capacité, comparée à l’invention allemande, le Track 1000 pourrait permettre aux véhicules équipés de parcourir plus de 1300 km. Du moins, en supposant que ceux-ci aient un poids brut total de 40 tonnes et que l’efficacité soit la même pour les deux systèmes concurrents. D’après la CASC, le nouveau système de stockage possède des dimensions identiques à celles de la version précédente. Toutefois, il affiche une amélioration de 20 % en termes de volume. L’entreprise d’État a aussi annoncé une baisse des coûts de fabrication d’environ 30 %.

Des contraintes non négligeables

Ce projet chinois est certes passionnant, mais pour arriver à cet exploit, la China Aerospace Science and Technology Corporation a certainement dû faire face à de nombreux défis. Et pour cause, pour rester à l'état liquide, l'hydrogène doit être conservé à des températures inférieures à -253 °C. Le cas échéant, il se transforme en gaz. Or le stockage de l'hydrogène gazeux n'est pas sans risque en raison de la pression qu'il exerce, laquelle peut entrainer des explosions si aucune mesure spécifique n'est prise. Espérons-en tout cas que lors de la conception du Track 1000, les chercheurs chinois ont pensé à cette éventualité. Plus d'infos : cgtn.com.