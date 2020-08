Ranger : Kuberg, une motocross électrique de 50kg qui va révolutionner le marché !

Un véhicule hybride qui se situerait entre le vélo électrique électrique et la motocross ? C’est ce que vient de lancer sur Indiegogo, le constructeur tchèque Kuberg. Tous les adeptes de VTT connaissent cette selle à hauteur variable qui leur permet d’abaisser leur centre de gravité dans les descentes.

Kuberg s’est directement inspiré de cette technique pour créer un engin assez original. Spécialisé dans les motocross électriques pour enfants et adultes, Kuberg élargit son champ d’action avec ce modèle baptisé Ranger ! Avec cette selle réglable, la Ranger se veut aussi confortable sur routes « normales » que sur les chemins plus escarpés.

La selle de la Ranger est montée sur vérin hydraulique et les plateformes servent de cale-pieds. Le centre de gravité situé très bas permet une stabilité et une maniabilité tous terrains. La selle s’abaisse et se remonte grâce à un simple bouton poussoir qui se trouve sur le guidon.

Du côté du moteur

La Ranger de Kuberg assure une centaine de km d’autonomie et récupère de l’énergie au freinage. Elle développe jusqu’à 14 kW et peut atteindre les 80 km/h pour sa version la plus élaborée. Le dispositif de récupération d’énergie au freinage permet de gagner 15% d’autonomie.

Crédit photo : Kuberg

Côté poids, elle affiche seulement une cinquantaine de kilos, ce qui est assez léger pour ces véhicules. Elle serait également assez puissante pour tracter une remorque (en option) !

Crédit photo : Kuberg

Et elle coûte combien ?

La Kuberg Ranger a largement dépassé les espérances du constructeur puisque la campagne Indiegogo fait un carton plein ! Plus de 300% des objectifs de précommande atteints. Pourtant la première version (8 kW) coûte déjà 3467€ (au lieu de 5300€) en précommande.

Crédit photo : Kuberg

Les prix s’envolent pour la version 14 kW à 3941€ en précommande, 6500€ ensuite. Elle devrait être livrable dès Novembre 2020. Le financement participatif n’assure jamais la réception du produit fini, mais, sachez que Kuberg est une entreprise tchèque déjà largement installée sur ce marché. Les risques semblent donc plutôt mesurés.