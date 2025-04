Rept Battero dévoile un nouveau système de stockage par batterie de 6,26 MWh

Lors de la COP29, le G7 s’est engagé à augmenter la capacité mondiale de stockage d’énergie jusqu’à 1 500 GW d’ici à 2030, afin de réduire, entre autres, la dépendance aux ressources fossiles dans la production d’électricité. Si la mise en place de STEP (station de transfert d’énergie par pompage) et de CAES (stockage par air comprimé) permettrait d’atteindre cet objectif ambitieux, d’autres solutions peuvent aussi être déployées, à l’instar des BESS (battery energy storage system). Ces derniers sont conçus pour stocker de l’énergie à plus grande échelle que les batteries classiques et leurs performances augmentent continuellement, grâce aux innovations apportées par certaines entreprises, comme Rept Battero. Cette société de Tsingshan Industrial a récemment dévoilé et lancé un système de stockage d’énergie par batterie d’une capacité de plus de 6 MWh.

Une densité énergétique élevée

Lors de la 13ᵉ édition de l’ESIE (Energy Storage International Conference and Expo), Rept Battero a annoncé le lancement de deux nouveaux produits, à savoir le Top 392Ah et le Powtrix. Comme son nom l’indique, le Top 392Ah est un module de batterie de 392 Ah. Selon l’entreprise, il a une densité énergétique pouvant aller jusqu’à 415 Wh/L, mais sa taille est similaire à sa précédente cellule de 314 Ah. Le Powtrix, quant à lui, est une cabine équipée d’une technologie d’intégration innovante permettant d’installer facilement les modules de batterie et d’atteindre une capacité de stockage exceptionnelle de 6,26 MWh. Concernant ses dimensions, elles sont semblables à celles d’un conteneur de 20 pieds. Pour information, la société a opté pour la technologie lithium-fer-phosphate dans la conception de ses nouvelles cellules de batterie.

Un excellent rendement énergétique et une meilleure durée de vie

La nouvelle cellule présentée par Rept Battero ne se démarque pas uniquement par sa densité énergétique élevée. En effet, l’entreprise a également réussi à améliorer sa durée de vie à environ 12 000 cycles. Par ailleurs, ce système de stockage a une efficacité élevée, dans la mesure où son rendement énergétique est estimé à 95 %. En d’autres termes, pour 100 unités d’énergie fournie par des dispositifs comme les panneaux photovoltaïques ou les éoliennes, il est capable de restituer 95 unités. D’après la société de Tsingshan Industrial, c’est grâce à la maturité de son système électrochimique qu’elle a réussi à apporter de nettes améliorations au niveau des performances de sa nouvelle cellule.

Un niveau de sécurité élevé

Hormis la densité énergétique, la durée de vie et le rendement, le Top 392Ah offre un excellent niveau de sécurité. Elle a la même température d’emballement thermique maximale que la précédente cellule de 314 Ah et selon l’entreprise, les résultats des essais réalisés localement et dans d’autres pays ont été concluants. Elle a déclaré que des tests de pénétration d’aiguille ont été effectués et les cellules n’ont pas pris feu et n’ont pas explosé. Ce qui constitue une preuve de leur fiabilité et de leur stabilité. D’autre part, un système de contrôle thermique innovant leur permet de fonctionner correctement et de manière optimale dans des zones enneigées ou des environnements soumis à des températures élevées, tels que les déserts. Plus d’informations sur les nouveaux produits sur reptbattero.com. Les batteries de stockage énergétique sont en constante évolution, que pensez-vous de ces améliorations ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .