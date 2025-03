Serrures connectées, des avantages mais aussi des inconvénients, alerte ce serrurier

Depuis quelques années, on voit apparaître des serrures connectées, censées être les gardiennes de nos habitations. Lorsque je m’absente de chez moi, plusieurs questions me reviennent souvent : ai-je bien fermé la porte ? Mon mari a-t-il pris ses clés ? Il m’est même arrivé d’opérer un demi-tour pour le vérifier, ou d’appeler mon cher et tendre pour m’assurer qu’il ne serait pas enfermé dehors. Je m’interroge donc sur le fait qu’une serrure connectée puisse me libérer de ce genre de stress ? Adieu les clés perdues, bonjour l’ouverture à distance ! Mais, avant de sauter le pas, mille questions me taraudent : est-ce vraiment fiable ? En cas de panne, suis-je condamné à dormir sur mon paillasson ? Et, niveau sécurité, est-ce aussi robuste qu’une serrure classique ? Bref, gadget ou révolution ? Je fais le tour de ces questions avec Cédric, serrurier professionnel à Mâcon.

Une serrure connectée et terminé les clés perdues

On connaît tous les bonnes vieilles clés que l’on égare systématiquement au moment où on en a besoin. Ah ce moment fatidique où l’on est en retard, et qu’il est impossible de mettre la main sur les clés, terrées au fond du sac à main, ou d’autres endroits parfois improbables ! La serrure connectée, elle, promet de remiser ces petits tracas au placard. Concrètement, il s’agit d’un système qui remplace ou s’ajoute à une serrure classique et qui permet de déverrouiller une porte via un smartphone, un code, une empreinte digitale ou même une commande vocale. Ces serrures sont souvent reliées à une application qui permet de gérer les accès à distance, voir qui est entré, et même accorder des permissions temporaires (pratique pour le voisin qui vient arroser les plantes !). Cela semble magique… mais est-ce si simple ?

Les avantages : sécurité et praticité au rendez-vous

Premier atout de la serrure connectée : fini les clés perdues ou oubliées, explique Cédric ! Un smartphone ou un simple code suffisent pour entrer. Autre argument choc : le contrôle à distance. Vous êtes déjà sur la route et votre enfant vous appelle paniquée parce qu’elle doit récupérer un colis chez vous ? Un clic, et hop, la porte s’ouvre ! Côté sécurité, certaines serrures connectées proposent un enregistrement des entrées et sorties, voire une alarme intégrée. Certains modèles bloquent même l’accès après plusieurs tentatives infructueuses, afin de décourager les plus tenaces. Et puis, soyons honnêtes, un cambrioleur classique préférera s’attaquer à une serrure traditionnelle plutôt qu’à un système électronique complexe.

Les inconvénients : technologie, quand tu nous lâches…

Mais, tout n’est pas si rose dans le monde merveilleux des serrures 2.0. Premier frein : la dépendance à la technologie. Imaginez une panne de batterie de votre téléphone, une coupure Wi-Fi ou pire, un bug de l’application… et vous voilà coincé dehors, comme un idiot devant votre propre porte, prévient le professionnel. Je pense que c’est là ma plus grande crainte ! Autre point noir : le risque de piratage. Si une serrure classique peut être crochetée, une serrure connectée peut-être, en théorie, hackée. Même si les fabricants rivalisent d’ingéniosité pour sécuriser leurs systèmes (cryptage des données, double authentification.), le risque zéro n’existe pas.

Enfin, parlons prix. Une serrure connectée coûte de 100 à 500 €, sans compter l’installation (si besoin). C’est un investissement non négligeable, surtout quand une bonne vieille serrure classique coûte bien moins cher. Et vous, avez-vous déjà franchi le cap de la serrure connectée ? Si oui, qu’en pensez-vous : gadget ou véritable atout sécurité ? Votre avis nous intéresse ! Que pensez-vous de cet article ? Avez-vous déjà testé ce type de serrures ? Partagez vos impressions et vos retours, cliquez ici pour publier un commentaire .

