Shelbru dévoile un nouvel accessoire pour faire du café maison infusé à froid, en toute simplicité

Le Cold Brew, ou café à froid à infusion lente, est une méthode de préparation qui se distingue des procédés traditionnels. Il s’agit d’une infusion à froid qui demande plusieurs heures pour être réalisée. Shelbru vient de dévoiler un nouvel appareil qui facilite la réalisation de cette recette. Le Cold Brew System 2.0 comprend une série de 4 récipients ayant chacun une fonction particulière : stocker les graines, tamiser le marc, brasser la mouture et conserver le café infusé à froid. Il vous permet de préparer une infusion à froid, douce et forte, que vous pouvez conserver et déguster pendant plusieurs jours avec du lait, dans un verre rempli de glaçons ou tout simplement dans une tasse d’eau chaude.

Cela se fait en quelques étapes relativement simples. Tout d’abord, il faut verser dans le Shelbru Brewer la mouture et l’eau froide ou tiède (jusqu’à la ligne Max), puis laisser filtrer le mélange pendant 12 à 24 h. Ensuite, il suffit de verser le concentré de café obtenu dans le Shelbru Carafe et le mettre dans le réfrigérateur. Fini l’usage unique et le gaspillage avec cette cafetière un peu particulière signée Shelbru. Celle-ci est actuellement en campagne de financement participatif sur Indiegogo et a déjà récolté plus de 53 000 €, à l’heure où nous écrivons cet article.

4 accessoires à café aux fonctionnalités uniques

Les accessoires composant le Cold Brew System 2.0 sont en verre borosilicate résistant à la chaleur et ont des fonctionnalités uniques, ainsi qu’un design épuré et moderne. Le Shelbru Smart Canister vous permet de conserver vos graines de café en toute sérénité et de garder leur fraîcheur. À l’aide d’une simple pression sur un bouton placé sur le couvercle, l’air à l’intérieur du récipient hermétique en verre est aspiré, protégeant les graines de l’oxydation. Le Shelbru Sifter, quant à lui, vous permet d’avoir une mouture de café extra-fine. Il vous suffit de tamiser et de secouer énergiquement pour éliminer les grosses particules. Vous avez le choix entre des filtres de 500 et de 800 microns. Par ailleurs, le Shelbru Brewer est équipé d’un filtre à double maille conçu pour la préparation d’un concentré de café infusé à froid de 500 ml. Concernant le Shelbru Carafe, il est doté d’un joint hermétique et d’un bec verseur en silicone anti-éclaboussures, et vous donne la possibilité de conserver le concentré de café froid obtenu pendant environ deux semaines.

Un cadeau parfait pour vos proches

Vous pouvez offrir le Cold Brew System 2.0 à vos proches à Noël ou à n’importe quelle occasion. L’entreprise Shelbru propose un emballage cadeau exclusif (en quantité limitée), de quoi les surprendre encore plus. Avec cet équipement à café révolutionnaire, ils pourront préparer en toute simplicité leurs boissons préférées et expérimenter diverses recettes : café latté à l’avoine, café Dalgona, café matcha glacé, café à la viennoise, café mocha, etc.

Il est à noter que le Cold Brew System 2.0 coûte approximativement 35 €. Ce prix inclut un Shelbru Brewer, un Shelbru Carafe et un emballage cadeau exclusif. Le kit complet, en revanche, est proposé à un peu plus de 72 €. Ces kits ont une réduction de 50 % appliquée pour les préventes.

Des accessoires à café pensés dans les moindres détails

Après le succès du Cold Brew System 1.0, classé au sixième rang des Wadiz Awards 2022, l’entreprise familiale Shelbru a tenu à proposer des équipements à café encore plus simples, modernes, pratiques et efficaces avec le Cold Brew System 2.0. Des améliorations ont été apportées à ce nouveau modèle, entre autres sur certains éléments tels que le filtre, le couvercle et le pot ; et deux produits supplémentaires ont été ajoutés pour une expérience optimale.

La société Shelbru a souligné qu’elle a expérimenté différents types de cafetières et d’accessoires et a étudié longuement les besoins des amateurs de café avant d’en arriver à ce produit. Celui-ci est actuellement en campagne de crowdfunding, pour plus d’informations : indiegogo.com. Que pensez-vous de cette invention ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Votre participation à cette campagne de financement participatif symbolise votre volonté de soutenir un créateur dont le projet n'a pas encore été concrétisé. Il est important de prendre en considération les risques potentiels. Neozone ne peut être tenue responsable des engagements pris par le créateur ni de la distribution des récompenses. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Votre participation à cette campagne de financement participatif symbolise votre volonté de soutenir un créateur dont le projet n'a pas encore été concrétisé. Il est important de prendre en considération les risques potentiels. Neozone ne peut être tenue responsable des engagements pris par le créateur ni de la distribution des récompenses. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez