Si on jouait à Similo Mythes par Gigamic ?

Avec l’été qui approche à grands pas, le 21 Juin pour rappel, il va falloir trouver de nouvelles occupations aux enfants… Pendant le confinement, ils ont écumé les jeux de société, et le stock s’est amenuisé ! Notre partenaire Gigamic nous a confié un nouveau jeu de réflexion : Similo Mythes !

Un jeu qui allie stratégie du maître du jeu, réflexion des joueurs et déduction. Il faut également une certaine culture générale pour réussir à découvrir un personnage. Des parties qui peuvent être très rapides comme plus longues. Toujours est-il que le déroulement d’une partie n’est jamais la même que la précédente… Présentation.

La règle du jeu de Similo Mythes

Le but du jeu est de faire deviner un personnage que seul le maître du jeu connaît. Lors du premier tour, il piochera une carte au hasard, cette carte deviendra le personnage à découvrir… Par déduction et par élimination des autres cartes.

Le maître du jeu distillera au fur et à mesure des cartes indice… Si la carte indice est posée verticalement, le personnage à découvrir aura un point commun avec cette carte. Si, en revanche, elle est posée horizontalement, aucun point commun avec la carte mystère !

En cinq tours, il faudra donc retrouver la carte mystère en fonction des indices données. Au premier tour, il faudra éliminer une carte, au deuxième tour, deux cartes etc… Si le joueur retourne la mauvaise carte, il perd la manche. Si la carte restante est la carte mystère, il gagne la manche. Un jeu de déduction coopératif simple et facile à transporter qui se veut coopératif et qui peut accueillir jusqu’à huit joueurs !

Un exemple de situation :

Si la carte mystère est Dionysos, dieu de la vigne et du vin… Il sera possible de poser verticalement une carte représentant un homme (point commun). Mais également de poser une carte « femme » horizontalement (aucun point commun par rapport au genre de la carte). Il sera également possible de poser verticalement un barbu comme Dionysos ou a contrario, un imberbe qui s’opposera à Dionysos

Ce que nous avons pensé de Similo Mythes :

Similo se décline en trois versions : contes, histoire et mythes. Vous pourrez sans problème mélanger les trois jeux afin de corser encore les parties. Dans le jeu que nous avons reçu, Similo Mythes, l’âge donné de 7 ans pour débuter nous paraît légèrement trop optimiste. Il faut avoir une certaine culture de la mythologie pour pouvoir déduire qui est la carte mystère. Dans notre exemple, un enfant pourra déterminer la carte mystère en fonction du sexe, ou de la couleur de cheveux mais pas en fonction de ses attributions. En revanche, le Similo Contes nous semble plus accessible aux jeunes enfants puisqu’ils connaissent bien les personnages représentés.

Mis à part ce petit bémol, nous avons beaucoup aimé jouer à ce jeu avec une jeune fille de 19 ans. Nous n’avions pas particulièrement de connaissances précises de la mythologie. En revanche, nous avons appris beaucoup dans ce domaine en quelques parties ! Et cela nous a même donné envie de chercher ce qu’avait bien pu faire certains personnages pour être considérés comme importants dans la mythologie 😊 Nous avons testé ce jeu uniquement à deux joueurs, en échangeant le titre de « maître du jeu » à chaque tour, sur 5 manches.

Les parties changent à chaque tour, on ne s’ennuie pas, et un indice valable sur le premier tour peut indiquer l’inverse sur le deuxième tour… Tout dépend de la stratégie du maître du jeu, le but étant tout de même pour lui que l’adversaire ne parvienne pas au bout des cinq tours !

Apprendre en s’amusant, c’est plutôt une excellente idée !

Les jeux Similo peuvent être un excellent moyen d’approfondir ses connaissances en Histoire, Mythologie ou Contes de Fée, de manière ludique. Un bon compromis pour passer un bon moment et mettre ses neurones à contribution !

Voici une partie réalisée en vidéo par Gigamic :