Simop dévoile des récupérateurs d’eau de pluie extra-plats de 5 m³ pouvant s’adapter à tous les types de terrains

Récupérer l’eau de pluie permet à un foyer de réaliser des économies notables sur son budget tout en évitant de gaspiller l’eau potable. L’eau collectée peut être utilisée pour nettoyer la voiture, arroser les plantes et alimenter le lave-linge et la chasse d’eau. Aujourd’hui, il existe plusieurs modèles de récupérateur d’eau de pluie répondant aux différents critères des clients (configuration du terrain, espace disponible, capacité de stockage, budget, etc.). Les cuves enterrées sont idéales pour collecter une grande quantité d’eau de pluie, sans encombrer l’espace à l’extérieur de la maison. Située à Sainte-Mère-Église, dans le département de la Manche, l’entreprise Simop vient notamment d’ajouter à sa gamme Aquamop deux nouveaux réservoirs extra-plats pré-équipés en usine et prêt à poser. Nous vous invitons à découvrir ces nouvelles solutions de gestion de l’eau à travers cet article.

Les spécificités de ces cuves extra-plates

Spécialisée dans le traitement des eaux depuis 1975, la société Simop a commencé à étudier ce projet de développement de réservoir extra-plat en 2021. Son équipe de recherche et de développement a ainsi mis au point deux variantes de cuve de stockage d’eau de pluie d’une hauteur de 1 m et d’une contenance de 3 000 l et de 5 000 l. Grâce à leur conception ingénieuse, ces équipements peuvent se jumeler entre eux pour obtenir un volume de 6, 8, 10 m³, voire plus. Ils sont fabriqués en polyéthylène noir à haute densité et non alimentaire.

Il est à noter que le polyéthylène présente plusieurs avantages, dont sa légèreté, sa robustesse et sa recyclabilité. De plus, ce matériau serait particulièrement résistant à la pression du sol, limitant ainsi les risques de fissure. En outre, chaque unité de cuve extra-plate multifonctionnelle comporte un couvercle à visser. Sa pose nécessite moins de travaux et peut s’adapter à tous les terrains. Il suffit de creuser peu profond pour enfouir ce type de réservoir sous le sol avec ou sans nappe. Les utilisateurs ont également la possibilité de le poser hors sol.

La production commerciale des cuves extra-plates de Simop

La nouvelle série de récupérateurs d’eau pluie extra-plats de cette société manchoise a été conçue à la fin de 2023. Le modèle de 3 m³ a un design original inspiré de la tortue avec sa carapace solide. Sa production a déjà commencé depuis janvier 2024. En revanche, l’autre modèle de 5 m³ fait penser à un objet tressé robuste. Le début de sa production est prévu pour le printemps dans les usines basées à Ham et à Montdidier, en Somme. L’entreprise a précisé que la commercialisation de ces deux nouvelles solutions de gestion d’eau de pluie est assurée par un réseau de distributeurs et de négociants en matériaux en France.

Selon les besoins des utilisateurs finaux, les cuves extra-plates de la gamme Aquamop peuvent être utilisées comme un simple stockage d’eau de pluie. Dans ce cas, elles sont fournies sans équipement spécifique. Ces solutions peuvent aussi être équipées pour assurer les fonctions de récupération et de réutilisation des eaux de pluie. Elles peuvent d’ailleurs faire office de cuves de régulation afin de mieux gérer les eaux pluviales à la parcelle et limiter les inondations. Pour les clients les plus exigeants, l’entreprise propose d’équiper entièrement les réservoirs pour récupérer, réguler et réutiliser les eaux pluviales. Plus d’informations : Simop.fr. Possédez-vous un récupérateur d’eau de pluie ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .