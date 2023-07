Tecnotri, l’invention d’un récupérateur d’eau de pluie vertical, filtrant et modulaire

Récupérer l’eau de pluie est un geste à la fois économique et écologique. L’eau gratuite collectée peut couvrir une bonne partie des besoins en eau d’un foyer. En effet, elle peut être utilisée pour l’arrosage des plantes, le nettoyage de la maison, la lessive, le lavage des voitures, la chasse d’eau, etc. En revanche, elle ne peut être consommée qu’après un processus spécifique de traitement et de filtration. Cette ressource doit être stockée et protégée de façon optimale pour une utilisation ultérieure.

Sur le marché, il existe notamment plusieurs différents modèles de citerne, mais la plupart d’entre eux sont encombrants en raison de leur forme cylindrique ou carrée. Afin de surmonter ce problème, l’entreprise Tecnotri a créé sa citerne verticale qui dispose d’une grande capacité et s’installe sur un espace réduit. Nous allons vous fournir plus de détails sur cette nouvelle solution de stockage d’eau, compacte et pratique.

Quelles sont les caractéristiques de cette citerne verticale ?

Selon ses concepteurs, cette citerne modulaire a été mise au point afin de réutiliser plus facilement l’eau de pluie collectée. Elle se distingue des autres modèles présents dans le commerce par leur format. Sa largeur plus réduite est compensée par sa grande hauteur. De cette manière, l’on gagne de l’espace tout en profitant d’une contenance élevée.

À titre de comparaison, la surface nécessaire pour placer une cuve verticale de 1 000 l est équivalente à celle occupée par un bidon ordinaire de 220 l. Ce modèle mesure seulement 0,64 m de large et 1,5 m de haut. Il pèse 48 kg. Notons que l’entreprise propose également des versions de 1 050 l, de 750 l, de 600 l et de 150 l. Le plus petit modèle convient pour des usages à l’intérieur de la maison, notamment dans la cuisine, la salle de bains ou le couloir. Il peut être directement branché à la machine à laver.

Quels sont les plus de ce réservoir d’eau ?

Les solutions de stockage d’eau de Tecnotri sont fabriquées avec du plastique polyéthylène léger, non toxique, durable et recyclable. Elles sont protégées contre les rayons solaires, les variations de température (de -35 °C à +50 °C) et les intempéries. Elles peuvent rester à l’extérieur en toutes saisons, sans risque de les détériorer. Leur conception modulaire permet à leurs utilisateurs de connecter plusieurs citernes verticales au même circuit en fonction de leurs besoins.

Chaque module est doté de prises pour le raccorder à des tuyaux ou à des équipements de lavage au jet. L’entreprise a également indiqué que le déploiement de ce système ne nécessite aucune modification structurelle ni de gros travaux. Il faut seulement installer les citernes à l’emplacement choisi et les brancher aux collecteurs d’eau de pluie existants ou aux sorties d’eau d’une machine à laver.

L’eau stockée est-elle potable ou non ?

Selon son fabricant, ce réservoir vertical est entièrement fermé et équipé d’un système de traitement d’eau composé de quatre filtres, dont le Smart Chlorinateur. Ce filtre chloré améliore la pureté de l’eau récupérée et prévient la contamination causée par le moustique Aedes aegypti. Outre cela, un autre filtre serait capable d’éliminer les matières solides telles que les feuilles. D’ailleurs, la citerne comporte une protection contre le développement de champignons et de bactéries, susceptibles de contaminer l’eau. Son matériau de fabrication contient un actif antimicrobien. Notons que l’entreprise possède deux gammes de citernes différentes, dont une pour la réutilisation de l’eau et l’autre pour le stockage d’eau potable. Plus d’informations : Cisternas.tecnotri.com