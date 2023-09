Simply Lock : l’invention d’une « serrure » inclusive d’Anaïs Remen pour faciliter l’insertion des clés

L’autonomie des personnes handicapées est un vaste sujet et un domaine dans lequel les progrès à réaliser sont encore trop nombreux. Nous le constatons chaque jour, l’accès à certains lieux est impossible pour les personnes en situation de handicap. Et dans la vie quotidienne, certains objets peuvent aussi être inutilisables pour des personnes présentant certains handicaps. C’est, par exemple, le cas d’un objet que l’on utilise tous les jours ou presque : la serrure. Lorsque l’on est atteint de la maladie de Parkinson, par exemple, insérer une clé dans une serrure peut s’avérer impossible ou très fastidieux. Une étudiante de Troyes (10), Anaïs Remen, a inventé une serrure adaptée à ces handicaps, Simply Lock. Elle a même été récompensée par le 1ᵉʳ prix (ex æquo) du jury du concours Handitec lors du salon Autonomic de Paris. Présentation.

D’où lui est venue l’idée de cette invention ?

« J’ai pensé à mon papi qui a beaucoup de tremblements sans être malade. Cela lui pose beaucoup de problèmes au quotidien. Je me suis dit que je pouvais lui apporter une solution grâce au design », explique la jeune inventrice dans une interview accordée au journal Ouest France. Anaïs est étudiante à l’École supérieure de design de Troyes (Aube) et elle a choisi de se consacrer à la recherche sur les tremblements, motivée par la condition de son grand-père qui en souffre. Pour lui, comme pour toutes les autres personnes atteintes, les défis sont quotidiens.

Et l’insertion d’une clé dans une serrure en est un qu’elle a décidé de relever. Cherchant une solution à ce problème, elle a eu l’ingénieuse idée d’utiliser un entonnoir pour faciliter l’enfoncement de la clé. Progressant dans ses investigations, elle a élaboré des croquis, des maquettes, des plans, jusqu’à aboutir à une maquette plus élaborée. Anaïs reconnaît, cependant, que son père l’a grandement aidée dans ce projet, notamment en ayant l’idée un entonnoir pour serrure.

Simply Lock, qu’est-ce que c’est ?

Simply Lock est un système novateur visant à simplifier l’insertion des clés dans une serrure grâce à un ingénieux entonnoir. Concrètement, l’entonnoir s’installe sur une serrure existante et va permettre de réduire les possibilités d’insertion de la clé. Cet entonnoir est une sorte de guide qui permet à la personne atteinte de tremblements ou de troubles visuels de pouvoir insérer la clé sans perte de temps. C’est un accessoire très simple, mais il suffisait d’y penser !

Quel avenir pour Simply Lock ?

Anaïs a imaginé plusieurs options quant au choix des matériaux pour la fabrication de Simply Lock. Ce qui est certain, c’est que Simply Lock sera fabriquée en plastique recyclé. Elle envisage alors deux possibilités : la première consiste à utiliser du fil PLA 100 % biosourcé pour l’impression 3D, avec des pièces conçues sur un logiciel dédié, tandis que la seconde repose sur l’injection de plastique polypropylène dans un moule. Dans les deux cas, l’entonnoir est conçu pour s’adapter à divers types de serrures, tandis que le support varie en taille en fonction de l’épaisseur du canon de la serrure, garantissant ainsi une compatibilité optimale. Grâce aux 4 000 € gagnés lors du concours, elle espère désormais améliorer encore sa serrure et la voir, un jour, industrialisée et commercialisée. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant Simply Lock sur les liens suivants : anaisremen44b0.myportfolio.com / anasremen (Behance) / an.r.studio (Instagram).

