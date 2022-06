Atteinte de la maladie Parkinson, elle invente un appareil non invasif et innovant pour réduire les tremblements

Selon la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM), la maladie de Parkinson est la 2ème cause de handicap moteur chez l’adulte, elle toucherait 150 000 personnes en France. Cette maladie neurologique chronique dégénérative provoque en particulier des tremblements, une raideur et une lenteur dans les mouvements ainsi que des troubles moteurs. Les traitements actuels ne permettent pas la guérison, mais seulement de retarder les symptômes de la maladie. Au Royaume-Uni, Sandra McDonough souffre de cette maladie depuis plus de 20 ans, et elle est à l’origine d’une invention qui a déjà été adaptée à une centaine de personne dans son pays. Le nom de son invention : Eye Guide MC, une aide auditive discrète qui permet de calibrer la vision des malades. Découverte !

L’Eye Guide MC c’est quoi ?

Sandra McDonough a 59 ans, et vit à Spalding. Depuis 20 ans, elle lutte contre les symptômes invalidants de la maladie de Parkinson. En 2021, elle vient à bout d’un projet de longue haleine, le Eye Guide MC qui est un petit objet discret qui s’accroche à l’oreille. Cet appareil fonctionne en envoyant des messages nouveaux au cerveau. Comme dans un disque dur, les nouveaux messages envoyés vont « écraser » ceux qui affectent l’équilibre, le mouvement ou la parole. En envoyant un message différent, le cerveau se concentre sur son décryptage et « oublie » de commander les tremblements par exemple.

Une invention qui naît d’un besoin…

Comme souvent, les meilleures inventions naissent du besoin de l’inventeur et dans le cas de Sandra, il était évidemment essentiel… Cette femme n’a jamais trouvé aucun remède qui lui permettait de diminuer les conséquences de sa maladie. Elle a donc imaginé le Eye Guide MC, un appareil qui ne nécessite aucune intervention chirurgicale, sans fil, sans piles, design, discret et subtil… Il se présente comme un appareil auditif discret qui se place sur le tour d’oreille. Aidée de son mari Chris, et de quelques proches, elle lance son entreprise rapidement après avoir mis au point son objet révolutionnaire. L’idée de Sandra fait mouche et les entreprises du monde entier s’intéressent à son invention.

Quelques témoignages d’utilisateurs

Aujourd’hui, Sandra affirme que plus de 100 personnes sont équipées au Royaume-Uni. Tracey Edwards, par exemple, équipée du Eye Guide MC en avril 2022, déclarait que l’appareil avait permis de diminuer les symptômes et que cela était bénéfique pour elle, mais aussi pour ses proches. En seulement 4 heures, elle a pu constater l’amélioration de ses symptômes, son cerveau occupé par les nouveaux signaux envoyés, ses tremblements diminuaient instantanément ou presque…

Sandra a déclaré : « Cela a été une expérience très difficile et révélatrice de créer une entreprise pendant et juste après une pandémie – mais je ne changerais rien à ce que nous avons vécu jusqu’à présent. Nous avons surmonté les obstacles en équipe et, étape par étape, nous avons transformé notre petite start-up en une opération très active ». Avec plus de 100 personnes équipées, Sandra et sa petite entreprise envisagent désormais de passer à 1000, puis 10 000, et plus si affinités… Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le site Internet (en anglais) : Eye Guide Mc.