Solarwatt dévoile la « Battery Vision », une batterie domestique modulaire de 18,2 kWh

Solarwatt est une entreprise allemande spécialisée dans la fourniture d’équipements solaires. Pour élargir son catalogue, elle vient de lever le voile sur un système de stockage domestique baptisé Battery Vision. Doté de cellules au lithium fer phosphate BMW, celui-ci affiche une capacité de 5,2 kWh, laquelle peut être étendue jusqu’à 18,2 kWh en multipliant le nombre de batteries utilisées. Les unités supplémentaires font chacune 2,6 kWh. Le nouveau produit peut fonctionner en monophasé ou triphasé, en fonction des besoins de l’utilisateur. Compatible avec les installations photovoltaïques résidentielles, la Battery Vision possède une tension nominale de 57,6 V en courant continu, avec une plage qui s’étend entre 40 V et 480 V.

Une plage de températures étendue

Concernant le courant de charge et de décharge maximal, il est de 50A. L’accumulateur arbore un boitier étanche à l’eau et à la poussière avec une certification IP65. Son design robuste assure un fonctionnement sans risque entre -10 °C et 55 °C. Cette nouvelle batterie résidentielle est conçue pour être couplée aux onduleurs Inverter vision one et Vision Three de Solarwatt. Grâce à ces derniers, elle peut faire office de système d’alimentation de secours avec un temps de permutation très court, soit de 20 millisecondes. Ce qui est également intéressant, c’est que la puissance de sortie d’urgence va de 3 kW à 6 kW.

Jusqu’à 12 kilowatts

L’Inverter vision one, qui est un onduleur monophasé, prend en charge entre 6 kW et 12 kW d’entrée photovoltaïque, en fonction des modèles. Bénéficiant de la technologie MPP, il supporte une tension électrique allant jusqu’à 600 V. Son courant de court-circuit est de 20A. Le Vision Three, qui est un modèle triphasé, promet des performances plus élevées. Le système est dépourvu de ventilateurs, pour garder les composants internes au frais, le fabricant allemand s’est tourné vers le refroidissement passif. À noter qu’en plus d’être compatible avec l’énergie solaire, la Battery Vision peut être couplée au réseau pour une alimentation ininterrompue et jouer sur les coûts de l’électricité pour économiser sur la facture d’énergie.

Une bonne réactivité

Selon les explications de Peter Bachmann, directeur des produits de Solarwatt, la nouvelle solution de stockage résidentielle est conçue pour être très réactive. « La batterie absorbe très rapidement une grande quantité d’énergie et peut la restituer tout aussi efficacement en cas de besoin », a-t-il souligné. Toujours d’après le haut responsable, cette excellente réactivité est essentielle pour la recharge d’un véhicule électrique ou l’alimentation d’une pompe à chaleur.

« Notre nouvelle génération de systèmes de stockage réagit environ trois fois plus vite que les produits comparables de nos concurrents », a ajouté Peter Bachmann. Enfin, sachez que le nouveau produit est couvert par une garantie de 10 ans. Plus d’infos : solarwatt.co.uk. Possédez-vous un système de stockage résidentiel et quel est votre retour d’expérience ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .