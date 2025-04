Les batteries jouent un rôle clé dans la transition énergétique en permettant de stocker l’énergie générée par les panneaux solaires, les générateurs éoliens, etc. Compte tenu de cette importance, les scientifiques s’efforcent d’améliorer continuellement leur design afin de les rendre plus écologiques, plus fiables et plus performantes. SorbiForce a ainsi développé un accumulateur révolutionnaire qui pourrait mener vers un avenir plus vert. Avant d’entrer dans les détails, il convient de noter que cette entreprise ukrainienne a été fondée à la fin des années 2010. Cependant, en raison de la guerre russo-ukrainienne, elle a déménagé en Arizona, aux États-Unis où elle fait partie de l’incubateur de startups du Centre d’innovation de l’Université de l’Arizona.

Une batterie « physique »

Selon les explications du PDG de SorbiForce, la batterie que lui et son équipe ont développé arbore une conception durable. Elle se compose notamment de carbone, d’eau, de sel et de déchets agricoles. Autant dire qu’elle n’intègre pas de métal. « Nous nous tenons à l’idée que les déchets sont une valeur et qu’ils peuvent générer de l’argent », a laissé entendre le directeur marketing de la société, Kevin Drolet, rapporte notre source. Contrairement aux batteries conventionnelles qui reposent sur des processus chimiques, leur dispositif de stockage d’énergie électrique se base sur un processus physique pour faire transiter les électrons entre la cathode et l’anode.

Une durée de vie élevée

Ledit processus est rendu possible par la présence d’une couche de carbone ultraporeuse au cœur de la cellule. Et comme si cela ne suffisait pas, SorbiForce a également opté pour une anode et une cathode contenant du carbone. Une conception qui contribue à l’amélioration de la fiabilité de l’accumulateur en le rendant moins sensible à la chaleur. Autrement dit, la nouvelle batterie arbore un design ininflammable, a ajouté Kevin Drolet qui a également laissé entendre que la durée de vie pourrait aller jusqu’à 30 ans. Pour cela, il suffirait d’ajouter régulièrement de l’eau.

Bientôt disponible

À la différence des batteries traditionnelles qui sont difficiles à recycler en raison de leur composition intégrant des matériaux lourds, celle de SorbiForce ne contient aucun ingrédient dangereux pour l’environnement. En fait, 95 % de sa composition seraient des matériaux organiques qui se décomposent facilement dans la nature, tandis que les 5 % restants seraient des matériaux réutilisables. SorbiForce s’apprête à commercialiser sa solution qui pourrait débarquer sur le marché plus tard cette année.

En attendant, la start-up déploiera des unités pilotes de 60 kWh à 150 kWh, proposées dans des conteneurs. On sait aussi qu'elle prévoit de lever 5 millions de dollars pour soutenir le développement du projet. Plus d'infos : sorbiforce.com.