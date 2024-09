Stylevan Melbourne dévoile un van aménagé très fonctionnel à partir d’un Volkswagen T6

Stylevan est sans doute l’une des marques de vans aménagés les plus connues en France. Présente dans ce secteur depuis plusieurs décennies, l’entreprise s’efforce d’innover afin de mieux répondre aux besoins des campings caristes. Avec le Melbourne, elle donne aux aventuriers la possibilité de s’évader avec un fourgon long de 5,3 mètres et doté d’un toit relevable. Effectivement, le véhicule de camping a été développé à partir du Volkswagen T6. Deux options sont disponibles pour la motorisation : 150 ch et 204 ch. À noter qu’il s’agit tous de moteurs turbo diesel. La version moins puissante est équipée d’une boite automatique DSG7 et il est possible d’opter pour une transmission intégrale 4motion.

Un intérieur modulaire

Le Stylevan Melbourne peut transporter jusqu’à 6 personnes sur route. Concrètement, il dispose de deux sièges arrière. Et comme si cela ne suffisait pas, on peut ajouter deux autres sièges individuels. Ces derniers sont proposés sous forme d’option. En retirant ces places supplémentaires, on dégage un grand espace pouvant servir par exemple pour transporter des vélos. Ses dimensions compactes font de ce nouveau van aménagé du constructeur français un véhicule pouvant circuler librement en ville. En fait, il fait seulement 1,99 mètre de haut. De plus, Stylevan affirme que l’engin se conduit comme un monospace.

Deux grands couchages

L’aménagement comprend un lit double de 120 × 200 cm au niveau du toit relevable. Un second couchage accusant les mêmes dimensions est prévu à l’arrière. Celui-ci est repliable. Ce qui fait que le camper van offre jusqu’à 4 places pour la nuit. L’isolation n’est pas en reste. Stylevan a prévu des parois en mousse polyuréthane associée à du polyester avec rayonnement aluminium. Concernant le plancher, il est recouvert d’un matériau à base de mousse Styrofoam. Pour maintenir un confort thermique optimal, un chauffage diesel Webasto de 2000 W est également au rendez-vous.

Prix du Melbourne

Le coin cuisine se trouve sur la partie gauche du fourgon aménagé. Il comporte un évier en acier inoxydable, un réchaud deux feux connecté à une bouteille de gaz de 1,8 kg et un réfrigérateur à compression de 40 litres. L’habitacle du Melbourne renferme aussi une table escamotable ainsi qu’un rangement sous le bloc cuisine. Un grand coffre est situé à l’arrière du véhicule. Un WC amovible est proposé en option, alors que la douche est à l’extérieur. Le van est équipé d’un réservoir d’eau propre de 40 litres et d’un second récipient de 30 litres pour les eaux usées.

Concernant l’alimentation électrique, elle repose sur une batterie auxiliaire de 100 Ah et un chargeur transformateur. Des prises 230 V, 12 V et USB sont prévues ainsi qu’un éclairage entièrement LED. Pour ce qui est de son prix, le Stylevan Melbourne coûte à partir de 74 500 € TTC. Plus d’infos : stylevan.fr. Possédez-vous ou avez-vous déjà séjourné en van aménagé ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .